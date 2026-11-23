संवाद सूत्र, राजनगर। हाता-चाईबासा मुख्य मार्ग एनएच-220 पर बागरायसाई के तीखे मोड़ पर सोमवार सुबह करीब छह बजे जेसीबी लदे ट्रेलर और कार के बीच जोरदार सीधी टक्कर हो गई।

इस भीषण सड़क हादसे में कार सवार सात लोग घायल हो गए। इनमें चार की हालत गंभीर है। सभी घायल सरायकेला के रहने वाले हैं।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसे के बाद कार चालक अंदर बुरी तरह फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

घायलों की पहचान कार चालक सुमित कुमार कामिला (30), शिवा नायक (21), रोनक दास (19), रंजन सिंहदेव (29), चंदन सिंहदेव (27), विवेक राणा (23) और अभिषेक प्रमाणिक (19) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आर्टिगा कार (जेएच-05-सीएम-2355) में सवार सभी सात लोग सरायकेला से हाता की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बागरायसाई के तीखे मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहे जेसीबी लदे ट्रेलर (जेएच-05-डीडब्ल्यू-1929) से कार की आमने-सामने टक्कर हो गई।

घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही राजनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं, स्थानीय ग्रामीण भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से कार में फंसे चालक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।