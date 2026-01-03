Language
    Ranchi Crime: घर से दुकान निकले नाबालिग भाई -बहन लापता, पुलिस को नहीं मिला सुराग

    By Prince Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:26 PM (IST)

    रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र से सात और चार साल के दो नाबालिग भाई-बहन, अंश और अंशिका, चूड़ा खरीदने निकले थे और लापता हो गए। देर शाम तक घर न लौटने पर पर ...और पढ़ें

    चूड़ा खरीदने भाई के साथ दुकान के लिए निकली बच्ची अंशिका एवं उसके भाई की सुरक्षित बरामदगी के लिए पुलिस तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, रांची। धुर्वा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग भाई-बहन (उम्र सात वर्ष एवं चार वर्ष) शुक्रवार से लापता हैं। जानकारी के अनुसार अंश और अंशिका, जो धुर्वा थाना क्षेत्र, जिला रांची के निवासी हैं। अपराह्न लगभग तीन बजे दोनों बच्चे घर से चूड़ा खरीदने के लिए निकले थे। देर शाम तक जब दोनों बच्चे वापस नहीं लौटे, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई।

    परिजनों ने की तलाश, नहीं मिला सुराग

    परिजनों ने पहले आसपास के इलाके, मोहल्ले और रिश्तेदारों के यहां काफी खोजबीन की। बच्चों के दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। जब काफी प्रयासों के बाद भी बच्चों का पता नहीं चला, तो परिजनों ने इसकी सूचना धुर्वा थाना को दी।

    पुलिस ने शुरू की जांच और तलाशी अभियान

    सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार दोनों बच्चे मोहल्ले की दुकान पर चूड़ा खरीदने गए थे, लेकिन दुकान बंद मिलने पर वे आगे की ओर बढ़ गए। इसी दौरान उनके रास्ता भटकने की आशंका जताई जा रही है।

    शहीद मैदान के पास रोते हुए देखे गए बच्चे

    कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से पुलिस ने बताया कि शाम करीब चार बजे शहीद मैदान के पास दोनों बच्चों को रोते हुए देखा गया था। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

    पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चे अधिक बातचीत करने में सक्षम नहीं हैं, जिस कारण यह भी संभावना है कि किसी व्यक्ति ने उन्हें असहाय समझकर अपने पास सुरक्षित रख लिया हो।

    आसपास के इलाकों में लगातार तलाश जारी

    पुलिस टीम आसपास के इलाकों, संभावित मार्गों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लगातार तलाशी अभियान चला रही है। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ कर बच्चों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

    जल्द सुरक्षित बरामदगी का भरोसा

    धुर्वा थाना पुलिस ने भरोसा जताया है कि गहन तलाशी अभियान के तहत जल्द ही दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को बच्चों के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी थाना को सूचित करें।