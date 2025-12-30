जमुई रेल हादसा: 2 दिन बाद भी पटना-हावड़ा रूट ठप, रेलवे ने कई ट्रेनों का रूट बदला

जागरण संवाददाता, रांची। आसनसोल मंडल के लहाबोन–सिमुलतला रेलखंड के बीच मालगाड़ी के डिरेलमेंट के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। इसके मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

मंगलवार को चलने वाली 18603 रांची–गोड्डा एक्सप्रेस (Ranchi–Godda Express) अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर जसीडीह–देवघर–मोहनपुर–हरलाटांड़–हंसडीहा मार्ग से चलेगी।

वहीं, 17008 दरभंगा–सिकंदराबाद एक्सप्रेस (Darbhanga-Secunderabad Express) को उस के निर्धारित मार्ग के बजाय किऊल–तिलैया–बंधुआ–कोडरमा–गोमो–चंद्रपुरा–राजाबेड़ा मार्ग से संचालित किया जाएगा।

इसके अलावा 18186 गोड्डा–टाटानगर एक्सप्रेस (वाया मुरी) अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर हंसडीहा–हरलाटांड़–मोहनपुर–देवघर–जसीडीह मार्ग से चलेगी।