    यात्रीगण ध्यान दें! सांतरागाछी–अजमेर स्पेशल के रूट में बदलाव, कोयल पुल में दरार के बाद रेलवे का फैसला

    By SHAKTI SINGHEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    रांची रेल मंडल के रांची-लोहरदगा-टोरी रेलखंड पर कोयल नदी पुल संख्या 115 में दरार आने से तकनीकी खराबी आई है। इसके चलते ट्रेन संख्या 08611 सांतरागाछी-अजम ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के रांची रेल मंडल के रांची–लोहरदगा–टोरी रेलखंड पर नगजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच कोयल नदी पर स्थित पुल संख्या 115 में तकनीकी खराबी सामने आई है। पुल के पिलर संख्या चार और पांच के बीच दरार पाए जाने के बाद एहतियातन ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।

    रेल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस कारण ट्रेन संख्या 08611 सांतरागाछी–अजमेर स्पेशल (वाया रांची) के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन सोमवार को अपनी यात्रा के दौरान अपने निर्धारित मार्ग मुरी–रांची–लोहरदगा–टोरी के स्थान पर अब मुरी–बरकाकाना–टोरी होकर परिचालित की जाएगी।

