यात्रीगण ध्यान दें! सांतरागाछी–अजमेर स्पेशल के रूट में बदलाव, कोयल पुल में दरार के बाद रेलवे का फैसला

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के रांची रेल मंडल के रांची–लोहरदगा–टोरी रेलखंड पर नगजुआ और लोहरदगा स्टेशन के बीच कोयल नदी पर स्थित पुल संख्या 115 में तकनीकी खराबी सामने आई है। पुल के पिलर संख्या चार और पांच के बीच दरार पाए जाने के बाद एहतियातन ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।