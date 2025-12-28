Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    राष्ट्रपति दौरे को लेकर रांची में तीन दिनों तक ट्रैफिक व्यवस्था बदली, हिनू चौक से लोक भवन तक रूट प्रतिबंधित

    By Prince Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर तक रांची दौरे के कारण शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक यातायात ने इस संबं ...और पढ़ें

    Hero Image

    राष्ट्रपति दौरे को लेकर शहर में तीन दिन तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

    जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर तक प्रस्तावित रांची आगमन और भ्रमण कार्यक्रम को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात, रांची की ओर से इस संबंध में आवश्यक सूचना जारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन तीन दिनों के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर रोक रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    28 दिसंबर को रांची शहर में अपराह्न 4 बजे से रात 8:30 बजे तक सभी छोटे-बड़े मालवाहक वाहन, बस और सवारी वाहनों का प्रवेश व परिचालन वर्जित रहेगा। हालांकि, भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इस दिन रातू और काठीटांड की ओर जाने वाले वाहन कांके की ओर से रिंग रोड होते हुए परिचालन करेंगे।

    हिनू चौक, बिरसा चौक, एचईसी गेट, अरगोड़ा चौक, शहजानंद चौक, किशोरगंज चौक, न्यू मार्केट चौक, हाटलिप्स चौक, राम मंदिर चौक, एटीआई मोड़, रणधीर वर्मा चौक, एसएसपी आवास से लोक भवन तक के मार्गों पर दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल आकस्मिक सेवा के वाहन इस दौरान चल सकेंगे।

    29 और तीस दिसंबर को ये रहेगा बदलाव

    29 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक शहर में मालवाहक, बस और सवारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस दिन भी भारी वाहन रिंग रोड का उपयोग करेंगे। रातू और काठीटांड जाने वाले वाहन कांके की ओर से रिंग रोड होकर जाएंगे। हिनू चौक से लोक भवन तक के मार्गों पर तय समय के दौरान वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

    इसके अलावा नया सराय रिंग रोड से रामपुर चौक रिंग रोड तक बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। जमशेदपुर और बुंडू की ओर से आने वाले वाहन टाटीसिल्वे होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे, जबकि रांची से जमशेदपुर जाने वाले वाहन दुर्गा सोरेन चौक से टाटीसिल्वे होकर रिंग रोड जाएंगे। खरसीदाग ओपी से सदाबहार चौक के बीच भी बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

    30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक शहर में सभी छोटे-बड़े मालवाहक, बस और सवारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान भी भारी वाहन रिंग रोड से गुजर सकेंगे। हिनू चौक से लोक भवन तक के मार्गों पर निर्धारित समय तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

    पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य मार्गों को भी अल्प समय के लिए डायवर्ट या बंद किया जा सकता है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर प्रशासन को सहयोग करें।

    आईजी ने जवानों को किया ब्रीफिंग

    धुर्वा स्थित विस्थापित भवन में विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आइजी मनोज कौशिक और एसएसपी राकेश रंजन ने सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

    ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति आगमन के समय सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने और आपसी समन्वय के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।