Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रांची में शीतलहर का प्रकोप, 5 और 6 जनवरी को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश

    By Kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:46 PM (IST)

    रांची में बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण 5 और 6 जनवरी को सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूल (केजी से 12वीं तक) बंद रहेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।(जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 5 और 6 जनवरी तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

    विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि उल्लेखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त अवधि में किसी विद्यालय में परीक्षा आयोजित है तो अपने विवेकानुसार विद्यालय में परीक्षा का संचालन करेंगे।

    10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं का संचालन विद्यालय अपने विवेकानुसार करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची के विशेष बुलेटिन के द्वारा झारखंड में अगले आदेश तक के लिए भारी ठंड एवं शीतलहरी से संबंधित चेतावनी उपलब्ध कराई गई है।

    येलो जोन की श्रेणी में रांची जिला को चिह्नित करते हुए भारी ठंड एवं शीतलहरी की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 5 और 6 जनवरी तक स्थगित किया गया है।

    बता दें कि सरकारी विद्यालय शीतकालीन छुट्टियां के लिए 5 जनवरी तक पहले से ही बंद हैं। 6 जनवरी को सरकारी विद्यालय शिक्षकों के लिए खुले रहेंगे, जिसमें शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी पर दर्ज करेंगे एवं विद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्यों को निष्पादित करेंगे।