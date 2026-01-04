रांची में शीतलहर का प्रकोप, 5 और 6 जनवरी को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश

जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 5 और 6 जनवरी तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि उल्लेखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त अवधि में किसी विद्यालय में परीक्षा आयोजित है तो अपने विवेकानुसार विद्यालय में परीक्षा का संचालन करेंगे। 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं का संचालन विद्यालय अपने विवेकानुसार करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र झारखंड रांची के विशेष बुलेटिन के द्वारा झारखंड में अगले आदेश तक के लिए भारी ठंड एवं शीतलहरी से संबंधित चेतावनी उपलब्ध कराई गई है।

येलो जोन की श्रेणी में रांची जिला को चिह्नित करते हुए भारी ठंड एवं शीतलहरी की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी विद्यालयों में वर्ग केजी से वर्ग 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 5 और 6 जनवरी तक स्थगित किया गया है।