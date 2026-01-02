Ranchi Crime: वेतन पर्ची फर्जी, पहचान पत्र भी जाली, एसबीआइ से लोन उठाकर हुआ ट्रेसलेस, पांच लोगों के खिलाफ FIR
जागरण संवाददाता,रांची। भारतीय स्टेट बैंक की हरमू हाउसिंग कालोनी शाखा में Loan धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फर्जी वेतन पर्ची और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंक से लाखों रुपये का लोन लेने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की गई थी।
मामला सामने आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस संबंध में बैंक की मुख्य प्रबंधक दीप्ति प्रिया मिश्रा ने अरगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
लोन मिलने के कुछ समय बाद ही आरोपितों ने ईएमआई का भुगतान बंद कर दिया
शिकायत में बताया गया कि आरोपितों ने एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के लिए फर्जी वेतन पर्ची, जाली पहचान पत्र और मनगढ़ंत कागजात जमा किए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही आरोपितों ने ईएमआई का भुगतान बंद कर दिया।
एफआइआर के अनुसार इस मामले में मो जैनुल आबेदीन अंसारी, हर्ष शाह, मीना देवी, कालिंदर बड़ाइक और उकिली वेंकट राव को आरोपित बनाया गया है। बैंक द्वारा जब दस्तावेजों का आंतरिक सत्यापन कराया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
संबंधित विभागों से मिली जानकारी में स्पष्ट हुआ कि आरोपित जिन संस्थानों में कार्यरत होने का दावा कर रहे थे वहां उन सलोगों ने कभी काम नहीं किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए।
बैंक प्रबंधन ने यह भी पुलिस को बताया कि लोन स्वीकृत होने के बाद जब किस्त जमा नहीं की गई और संपर्क करने का प्रयास किया गया। आरोपितों के मोबाइल बंद मिले। इससे संदेह हुआ और मामले की विस्तृत जांच कराई गई। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
