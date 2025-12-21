Language
    रांची के सदर अस्पताल की बदलेगी सूरत, 1.06 करोड़ की लागत से सुविधाओं का होगा विस्तार

    Sun, 21 Dec 2025

    रांची सदर अस्पताला। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रांची। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के तहत सदर अस्पताल, रांची के विभिन्न भवनों के जीर्णोद्धार और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कुल 1 करोड़ 6 लाख 92 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

    स्वीकृत योजना के तहत सदर अस्पताल परिसर में तीन महत्वपूर्ण कार्य कराए जाएंगे। इसमें सदर अस्पताल स्थित ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) भवन का नवीनीकरण, अस्पताल की बाउंड्री वॉल का नवीनीकरण तथा ब्लड बैंक परिसर में प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) और कार शेड का निर्माण शामिल है।

    टीबी भवन के नवीनीकरण पर 37 लाख 75 हजार 400 रुपये, बाउंड्री वाल के नवीनीकरण पर 24 लाख 59 हजार 700 रुपये तथा ब्लड बैंक परिसर में वेटिंग रूम व कार शेड निर्माण पर 44 लाख 56 हजार 900 रुपये खर्च किए जाएंगे।

    हर महीने देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

    स्वास्थ्य विभाग के अनुसार योजना की कार्यान्वयन एजेंसी भवन निर्माण विभाग करेगा। कार्य शुरू करने से पहले तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और निर्माण कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित अभियंताओं को दी गई है।

    विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित मदों में ही किया जाएगा। कार्य की प्रगति की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण, वित्तीय नियमों और झारखंड वित्तीय नियमावली का पालन अनिवार्य होगा।

    इस स्वीकृति के बाद सदर अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है और अस्पताल के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। मरीजों को अभी भी इलाज की कई नई सुविधाएं मिल रही है और अब बुनियादी सुविधाएं बढ़ने से उन्हें लाभ मिलेगा।

