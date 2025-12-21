रांची से वाराणसी भेजने के नाम पर बांग्लादेश में कफ सीरप तस्करी के मिले सबूत, शुभम पर इनाम की रकम बढ़ाकर की 50 हजार

राकेश श्रीवास्तव, वाराणसी। कोडीनयुक्त कफ सीरप का नशे के रूप में इस्तेमाल करने और इसकी बांग्लादेश तक तस्करी किए जाने के ठोस साक्ष्य मिले हैं। वाराणसी पुलिस की एसआइटी ने कोलकाता में पिछले एक वर्ष में पकड़े गए कफ सीरप के रिकार्ड और दस्तावेज खंगाले तो 27 अलग-अलग कार्रवाइयों में सीज की गई चार लाख से अधिक शीशियों के बैच नंबर रांची से वाराणसी भेजे गए कफ सीरप के बैच नंबर से मेल खाते पाए गए।

इससे स्पष्ट हो गया कि वाराणसी के कई दवा कारोबारी इस तस्करी रैकेट से जुड़े थे। अब इन आरोपितों की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। अपर पुलिस आयुक्त, अपराध राजेश सिंह ने बताया कि दुबई फरार हो चुके कफ सीरप तस्करी गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल पर घोषित इनाम की राशि 25 हजार रुपये बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। मामला तब सामने आया था, जब गाजियाबाद पुलिस ने बीते चार नवंबर को साढ़े तीन करोड़ रुपये की कोडीनयुक्त कफ सीरप बरामद कर वाराणसी के शुभम को सरगना के रूप में नामजद किया।

38 दवा फर्मों के खिलाफ केस दर्ज कराया इसके बाद औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने शुभम, उसके पिता भोलानाथ प्रसाद और 38 दवा फर्मों के खिलाफ केस दर्ज कराया। वाराणसी के रोहनिया में 500 पेटी और रामनगर में 173 पेटी कफ सीरप बरामद हुई। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने एसआइटी गठित की, जिसने वाराणसी और कोलकाता में छह आरोपितों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि बाइक, ई-रिक्शा और स्कूल बस के नंबरों पर फर्जी ई-वे बिल जनरेट कर माल की हेराफेरी की जा रही थी।

एसआइटी अब कोलकाता से मिले साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर रही है। शुभम के पिता भोलानाथ को रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी, जबकि दुबई में छिपे शुभम को रेड कार्नर नोटिस जारी कर भारत लाने की तैयारी है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि दवा व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन कफ सीरप तस्करी का मामला गंभीर है, इसलिए गहराई से जांच की जा रही है।