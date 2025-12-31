रांची पुलिस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन ! नशे में ड्राइविंग की तो गाड़ी होगी जब्त, पैदल जाना होगा घर

जागरण संवाददाता,रांची। नए वर्ष के आगमन को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारी कर ली है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ इस बार सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही मेडिकल जांच कराने के बाद ऐसे लोगों को वाहन सौंपने के बजाय पैदल ही घर भेजा जाएगा।

ग्राामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के अनुसार, 31 दिसंबर से शहर और ग्रामीण इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। हर थाना क्षेत्र में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान देर रात तक जारी रहेगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने सभी थानेदारों को इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नववर्ष के जश्न के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे सड़क हादसों की आशंका रहती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पिकनिक स्पॉट पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा नववर्ष के मौके पर पिकनिक स्पाट्स पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी प्रमुख पिकनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। खासकर पिकनिक स्पाट्स पर मौजूद डेंजर जोन में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस द्वारा इन इलाकों में लगातार निगरानी रखी जाएगी।

पुलिस की अपील,सुरक्षा का रखें ध्यान पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस का कहना है कि जश्न के दौरान थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए लोग जिम्मेदारी के साथ नववर्ष मनाएं और अपने साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के तहत प्रमुख सड़कों, चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जाएगी। संदेह होने पर वाहन चालकों का ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण कराया जाएगा। शराब के नशे की पुष्टि होने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लोगों की सुरक्षा के लिए चलेगा अभियान पुलिस का कहना है कि नववर्ष के दौरान यातायात दबाव को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। रात्रि गश्ती दलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटी भी तैयार रखे गए हैं।