    पहाड़ी मंदिर के 27 एकड़ क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, रांची नगर निगम जल्द कराएगा मापी 

    By Prince Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:33 PM (IST)

    रांची नगर निगम पहाड़ी मंदिर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित करने की पहल कर रहा है। प्रशासक सुशांत गौरव ने निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने, यातायात ...और पढ़ें

    पहाड़ी मंदिर रांची। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता,रांची। नगर निगम द्वारा शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल पहाड़ी मंदिर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है।

    इसी क्रम में नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम की टीम के साथ पहाड़ी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 27 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित इस धार्मिक स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन पर विशेष जोर दिया गया।

    निरीक्षण के दौरान मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर फैले अतिक्रमण और अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासक ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

    उन्होंने पूरे क्षेत्र की मापी कराने का निर्देश देते हुए मंदिर परिसर के बाहर आवंटित दुकानों एवं अस्थायी रूप से लगने वाली दुकानों की स्थिति की भी समीक्षा की। पूजा सामग्री को निर्धारित सीमा से बाहर सड़क तक फैलाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

    मंदिर के मुख्य द्वारा के दोनों ओर खड़े रहते हैं मालवाहक वाहन

    पहाड़ी मंदिर में निरीक्षण में यह भी सामने आया कि मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सुबह से ही ट्रक और मालवाहक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे श्रद्धालुओं और आम नागरिकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है।

    इस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासक ने संबंधित वाहनों पर जुर्माना लगाने, गोदामों एवं अवैध दुकानों की जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

    श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग पार्किंग स्थलों के निर्धारण का भी निर्देश दिया गया, ताकि वाहन केवल निर्धारित स्थानों पर ही खड़े किए जाएं और मंदिर क्षेत्र जाम मुक्त रहे। प्रशासक ने कहा कि पहाड़ी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    मंदिर और आसपास के पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की।

    हरमू रोड और गाड़ीखाना में भी पहुंची निगम की टीम

    इसके अलावा हरमू रोड स्थित शनि मंदिर एवं गाड़ीखाना चौक के आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों ओर स्थित भूमि की प्रकृति, मापी और स्थिति का आकलन कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए गए।

    राज्य सरकार के निर्देशों के तहत हरमू रोड के दोनों ओर अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र विकसित करते हुए सुव्यवस्थित पाथ-वे निर्माण और नगर निगम की भूमि के चिन्हांकन की प्रक्रिया भी जारी है।

    निरीक्षण के दौरान अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम के अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। उत्पन्न इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए प्रशासक द्वारा संबंधित वाहनों पर जुर्माना लगाने, गोदामों एवं अवैध दुकानों की जांच करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

    पहाड़ी मंदिर के पास हो दो पार्किंग

    पहाड़ी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो अलग-अलग पार्किंग स्थलों के निर्धारण का निर्देश निगम पदाधिकारियों को दिया गया, ताकि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं और मंदिर क्षेत्र को जाम मुक्त रखा जा सके।

    प्रशासक ने कहा कि पहाड़ी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रांची नगर निगम पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पहाड़ी मंदिर एवं इसके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में निगम द्वारा योजनाबद्ध एवं ठोस पहल की जाएगी।