रांची में अफीम तस्करी का भंडाफोड़, 3.758 किलो के पार्सल के साथ एक तस्कर गिरफ्तार
रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3.758 किलोग्राम अफीम के साथ मो. जुबैर अंसारी न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3.758 किलोग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लालपुर की ओर से कांटा टोली की तरफ नशीला पदार्थ लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही सिटी एसपी के निर्देश पर लोअर बाजार थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई।
छापामारी के दौरान एक युवक बैग लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
3.758 किलोग्राम अफीम बरामद
तलाशी के दौरान उसके बैग से काले रंग के प्लास्टिक में रखे दो पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट मिले, जिनमें काले रंग का चिपचिपा पदार्थ पाया गया, जो अफीम जैसा प्रतीत हुआ। जांच में अफीम का कुल वजन 3.758 किलोग्राम पाया गया।
गिरफ्तार युवक की पहचान मो जुबैर अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के पास से 2300 रुपये नकद, अफीम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपित अफीम कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई करने वाला था।
