झारखंड में मकान संख्या नहीं होने पर जारी होंगे नोशनल नंबर, घरों पर स्टीकर लगाएंगे बीएलओ

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य चल रहा है। इसके क्रम में मतदान केंद्र एवं इसके क्षेत्र का जियो फेंसिंग भी कराया जा रहा है। इसके क्रम में कई ऐसे नए मकान अथवा वैसे मकान जिनका कोई मकान संख्या नहीं है उनके लिए नोशनल नंबर जारी किए जाएंगे। जिससे संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ को अपने मतदाताओं तक पहुंचने में आसानी हो सके।

के. रवि कुमार निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मकान संख्या सही से नहीं चिह्नित करने से एक ही परिवार के मतदाताओं को अलग-अलग मतदान केंद्रों पर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए नोशनल नंबर जारी करना अत्यंत आवश्यक है। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण में ऐसे सभी मकानों को चिह्नित करते हुए उन्हें नोशनल नंबर देते हुए मतदाताओं को चिह्नित करने का कार्य करें।

इसके साथ-साथ एक मतदान केंद्र के अंदर 1200 मतदाताओं से अधिक मतदाता सूचीबद्ध न हों इसे भी ध्यान में रखकर ही मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य करें। इस प्रक्रिया से आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान आसानी होगी।

के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर सकें इसके लिए बीएलओ के द्वारा घरों पर स्टीकर लगाने का कार्य किया जाना है। इन स्टीकरों पर संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के बीएलओ का नाम, विधानसभा क्षेत्र, पार्ट नंबर, मकान संख्या-नोशनल मकान संख्या, बीएलओ का फोन नंबर अंकित रहेंगे। इससे मतदाताओं को अच्छे अपने बीएलओ से संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी।

के. रवि कुमार ने कहा कि कम मैपिंग वाले क्षेत्रों में वोटर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाएं। एक भी योग्य मतदाता छूटे नहीं इसे ध्यान में रखकर अधिक से अधिक मतदाताओं को विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग करना सुनिश्चित करें।