बेली डांसर्स के संग झूमेंगे शहरवासी, रांची में धमाकेदार होगा New Year का जश्न; DJ से डिनर तक की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, रांची। नए साल के स्वागत को लेकर रांची पूरी तरह जश्न के रंग में रंगने को तैयार है। 31 दिसंबर की रात शहर के नामी होटल, क्लब और ओपन ग्राउंड्स में संगीत, डांस, लाइट्स और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साल 2026 का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस बार New Year Celebration पहले से कहीं ज्यादा खास और रंगीन होने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहीं बेली डांसर्स लोगों को झूमने पर मजबूर करेंगी, तो कहीं सेलेब्रिटी डीजे और लाइव बैंड की धुनों पर शहरवासी थिरकते नजर आएंगे। होटल रेडिसन ब्लू, कोटियार्ड मैरियट, रमादा, बीएनआर चाणक्या, ली-लेक जैसे प्रतिष्ठित होटलों में विशेष थीम पार्टी, प्रीमियम ड्रिंक्स और मल्टीकुजीन बुफे की व्यवस्था की गई है।

वहीं, अरगोड़ा ग्राउंड और जेल पार्क जैसे ओपन वेन्यू में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आम लोग किफायती पैकेज में नए साल का आनंद ले सकेंगे। शहर के युवाओं से लेकर परिवारों तक, हर वर्ग के लिए अलग-अलग तरह के आयोजन रखे गए हैं।

कहीं फैमिली फ्रेंडली माहौल है, तो कहीं कपल्स और दोस्तों के लिए धमाकेदार डांस नाइट, डीजे, लाइव बैंड, एंकरिंग, फायरवर्क और केक कटिंग जैसे आकर्षण इस बार के जश्न को और यादगार बनाएंगे। होटल और इवेंट कंपनियां सजावट से लेकर सुरक्षा तक हर पहलू पर खास ध्यान दे रही हैं, ताकि लोग बिना किसी चिंता के नए साल की खुशियों में डूब सकें। कुल मिलाकर, रांची में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन का माहौल पूरी तरह उत्सवमय रहने वाला है।

बेली डांसर्स के संग झूमेंगे शहरवासी, रेडिसन ब्लू में धमाकेदार जश्न रांची के होटल रेडिसन ब्लू में इस बार नए साल की रात बेहद खास होने वाली है। यहां शाम 8 बजे से होटल के दो प्रमुख स्थानों—ग्रैंड बॉलरूम और वाटर फ्रंट—में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बेली डांसर्स की शानदार परफॉर्मेंस लोगों को झूमने पर मजबूर कर देगी।

लाइव बैंड परफॉर्मेंस, डीजे के नेतृत्व में खास डांस सिक्वेंस और प्रीमियम ड्रिंक्स इस आयोजन के मुख्य आकर्षण होंगे। इसके साथ ही मेहमानों के लिए शानदार डिनर बुफे और गिफ्ट वाउचर की भी व्यवस्था की गई है। होटल प्रबंधन की ओर से पूरे परिसर को विशेष थीम के अनुसार सजाया जा रहा है, ताकि 31 दिसंबर की रात यादगार बन सके।

डीजे लोपा के साथ झूमेंगे लोग, अरगोड़ा ग्राउंड में होगा धमाल अरगोड़ा ग्राउंड में मेडिमेंसेस रिकॉर्ड इवेंट कंपनी की ओर से भव्य न्यू ईयर इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मशहूर डीजे लोपा अपनी टीम के साथ लोगों को जमकर नचाएंगी। आयोजकों के अनुसार, यहां नए साल की शुरुआत धूम-धड़ाके के साथ होगी।

इंट्री फीस कपल के लिए 899 रुपये, सिंगल के लिए 499 रुपये और ग्रुप या पांच लोगों की फैमिली के लिए 1999 रुपये रखी गई है। खास बात यह है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इस पैकेज में खाने-पीने, लीकर और भरपूर मौज-मस्ती की व्यवस्था शामिल है।

जेल पार्क में सजेगा नए साल का मंच, बंगाल के डीजे करेंगे लोगों को झूमने पर मजबूर रांची के जेल पार्क में हर साल की तरह इस साल भी नए साल का जश्न खास अंदाज में मनाया जाएगा। रेड चिल्ली इवेंट के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई तरह की प्रस्तुतियां होंगी। यहां सिंगल के लिए 699 रुपये, कपल के लिए 1299 रुपये, ग्रुप ऑफ फाइव के लिए 2999 रुपये और बच्चों के लिए 299 रुपये इंट्री फीस तय की गई है।

इस पैकेज में अनलिमिटेड डिनर, लाइव डीजे, फायरवर्क और एंकरिंग शामिल है। इवेंट संचालक अनीष मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर बंगाल के मशहूर डीजे जाज को आमंत्रित किया गया है, जिनकी धुनों पर हर कोई नाचने को मजबूर होगा।

कोटियार्ड मैरियट में लाइव बैंड और ग्लैमरस एंटरटेनमेंट कांके रोड स्थित कोटियार्ड मैरियट होटल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भव्य तैयारी की गई है। यहां लाइव बैंड के साथ फेमस बांग क्लीन डांसर ग्रुप की प्रस्तुति होगी। इसके अलावा मल्टीकुजीन बुफे, अनलिमिटेड प्रीमियम ड्रिंक्स और डीजे स्काई की धुनें लोगों को झूमने पर मजबूर करेंगी।

इस कार्यक्रम में अल्विन रोजारियो का लाइव बैंड भी परफॉर्म करेगा। आयोजन 31 दिसंबर की शाम 7 बजे से रात करीब एक बजे तक चलेगा। इंट्री फीस कपल के लिए 12 हजार रुपये और सिंगल के लिए 6 हजार रुपये रखी गई है।

होटल ली-लेक में डीजे नाइट और अनलिमिटेड मस्ती सरोवर ग्रुप की होटल ली-लेक में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर खास तैयारी की जा रही है। होटल प्रबंधन का दावा है कि इस बार शहर में सबसे ज्यादा मस्ती यहीं देखने को मिलेगी। लाइव डीजे नाइट के साथ अनलिमिटेड ड्रिंक्स और डांस का इंतजाम रहेगा।

डीजे की प्लेलिस्ट में हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, नागपुरी और बंगाली गाने शामिल होंगे। होटल प्रबंधन के अनुसार, कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का काम जारी है। इसमें इंट्री फी कपल के लिए 5499, सिंगल के लिए 2999 और 18 साल से कम उम्र के लिए 1599 तय किया गया है।

बीएनआर चाणक्या में पारंपरिक अंदाज में होगा नए साल का स्वागत होटल बीएनआर चाणक्या में नए साल का स्वागत पारंपरिक और आधुनिक अंदाज के मेल के साथ किया जाएगा। यहां डीजे की धुन, अनलिमिटेड फूड और वेवरेज के साथ केक कटिंग का आयोजन होगा। होटल प्रबंधन इसे फैमिली फ्रेंडली और यादगार बनाने में जुटा है।

रांची क्लब में सदस्यों के लिए विशेष आयोजन रांची क्लब में भी 31 दिसंबर की शाम सदस्यों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहां डीजे, अनलिमिटेड फूड और वेवरेज के साथ सजावट और म्यूजिक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस आयोजन में केवल क्लब के सदस्यों को ही प्रवेश मिलेगा।

होटल रमादा में सेलेब्रिटी डीजे और किड्स कार्नर होटल रमादा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ग्रूव नाइट क्लब में सेलेब्रिटी डीजे नाइट, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और लाइव मल्टीकुजीन बुफे की व्यवस्था की गई है। लोटस लीफ रेस्टोरेंट में चैनल म्यूजिक, बच्चों के लिए किड्स कार्नर और डांस जोन बनाया गया है। न्यू ईयर की शाम ताशी की परफॉर्मेंस भी खास आकर्षण होगी।

रॉयल हाल बैंक्वेट हाल में बेली डांसर के संग झूमेंगे लोग मेन रोड के वेंडर मार्केट रायल बैंक्वेट हाल में इस साल न्यू ईयर पार्टी काफी खास होगा। यहां बेली डांसर रांची वासियों को झूमाएंगी। साथ ही अनलिमिटेड फूूड, लाइव डीजे की व्यवस्था है।