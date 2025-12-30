रांची में नववर्ष 2026 का डबल धमाका: कहीं झरनों की कल-कल, तो कहीं होटलों में डीजे और बेली डांस का शोर, जानें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, रांची/खूंटी। साल 2025 को विदा करने और 2026 के भव्य स्वागत के लिए झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाके पूरी तरह तैयार हैं। इस बार नववर्ष का उत्साह दो अलग-अलग रंगों में रंगा नजर आ रहा है।

एक तरफ जहां प्रकृति प्रेमी पहाड़ों और झरनों के बीच सुकून तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के युवा और परिवार होटलों व क्लबों में आयोजित शानदार पार्टियों में थिरकने को बेताब हैं। 31 दिसंबर की रात से ही राजधानी में न्यू ईयर फीवर चरम पर रहने वाला है।

प्रकृति की गोद में नववर्ष: झरनों पर उमड़ा सैलानियों का सैलाब शोरगुल वाले शहरों से दूर, इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने प्रकृति के सान्निध्य में नए साल की शुरुआत करने का फैसला किया है। रांची और खूंटी जिले के जलप्रपात पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

हुंडरू, दशम और जोन्हा में भारी भीड़ रांची के प्रमुख जलप्रपात हुंडरू, दशम और जोन्हा में सुबह से ही सैलानियों का तांता लगा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात अपनी ऊंचाई और विशालता से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। वहीं, दशम फाल की गूंजती जलधाराओं के बीच लोग सेल्फी और पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से दशम फाल में डेंजर जोन की घेराबंदी कर पर्यटक मित्रों की तैनाती की गई है। प्रशासन की सतर्कता के कारण पिकनिक स्पॉट पर पुलिस बल मुस्तैद है और शाम के बाद झरनों के पास जाने पर रोक लगा दी गई है।

खूंटी के पेरवा घाघ और रानी फाल का आकर्षण खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में स्थित पेरवा घाघ जलप्रपात इन दिनों प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ बांस के आकर्षक काटेज, सुरक्षित सीढ़ियां और वाच टावर बनाए गए हैं। वहीं, तजना नदी पर स्थित रानी फाल और पांच जलधाराओं के संगम पंचघाघ में भी फरवरी तक पर्यटकों की भारी भीड़ रहने की उम्मीद है। पंडा पुंडिंग और उलुंग जलप्रपात जैसे नए स्थलों पर भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बावजूद प्रकृति प्रेमी पहुंच रहे हैं और सरकार से इन्हें विकसित करने की मांग कर रहे हैं।

31 की रात: होटलों और क्लबों में मचेगा धमाल अगर आप शहर की चकाचौंध और म्यूजिक के शौकीन हैं, तो रांची के होटल्स और ओपन वेन्यू में आपके लिए काफी कुछ खास है। बेली डांसर्स से लेकर सेलिब्रिटी डीजे तक, हर जगह जश्न की तैयारियां पूरी हैं।

रेडिसन ब्लू और मैरियट में प्रीमियम जश्न होटल रेडिसन ब्लू में रात 8 बजे से ग्रैंड बालरूम और वाटर फ्रंट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यहाँ बेली डांसर्स की शानदार परफार्मेंस, लाइव बैंड और डीजे के नेतृत्व में खास डांस सिक्वेंस आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसी तरह कांके रोड स्थित कोटियार्ड मैरियट होटल में लाइव बैंड के साथ फेमस बांघ क्लीन डांसर ग्रुप की प्रस्तुति होगी। यहाँ मल्टीकुजीन बुफे, अनलिमिटेड प्रीमियम ड्रिंक्स और डीजे स्काई की धुनें लोगों को झूमने पर मजबूर करेंगी।

किफायती पैकेज में अरगोड़ा और जेल पार्क में मस्ती अरगोड़ा ग्राउंड में मेडिमेंसेस रिकार्ड इवेंट कंपनी की ओर से भव्य न्यू ईयर इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डीजे लोपा अपनी टीम के साथ लोगों को जमकर नचाएंगी। यहाँ एंट्री फीस कपल के लिए 899 रुपये और सिंगल के लिए 499 रुपये रखी गई है। रांची के जेल पार्क में रेड चिल्ली इवेंट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनलिमिटेड डिनर, लाइव डीजे, फायरवर्क और एंकरिंग शामिल है। यहाँ बंगाल के मशहूर डीजे जाज को आमंत्रित किया गया है।

मनोरंजन और आस्था का संगम रातू स्थित छोटा नागपुर फन कैसल पार्क नववर्ष पर सैलानियों के मनोरंजन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। आधुनिक झूले, नौकायन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बच्चों से लेकर बड़ों तक को आकर्षित किया है। होटल रमादा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ग्रूव नाइट क्लब में सेलेब्रिटी डीजे नाइट और लोटस लीफ रेस्टोरेंट में चैनल म्यूजिक की व्यवस्था है। होटल ली-लेक में लाइव डीजे नाइट के साथ हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, नागपुरी और बंगाली गानों की प्लेलिस्ट तैयार की गई है।

31 दिसंबर की रात जश्न का शेड्यूल होटल रेडिसन ब्लू: यहां रात 8 बजे से ग्रैंड बालरूम और वाटर फ्रंट में भव्य कार्यक्रम होगा। बेली डांसर्स की परफार्मेंस, लाइव बैंड, डीजे डांस सीक्वेंस और प्रीमियम ड्रिंक्स मुख्य आकर्षण होंगे।

कोटियार्ड मैरियट: कांके रोड स्थित इस होटल में शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक लाइव बैंड और फेमस बांग क्लीन डांसर ग्रुप की प्रस्तुति होगी। इंट्री फीस कपल के लिए 12 हजार और सिंगल के लिए 6 हजार रुपये है।

अरगोड़ा ग्राउंड: मेडिमेंसेस रिकार्ड इवेंट कंपनी द्वारा आयोजित इस इवेंट में डीजे लोपा लोगों को थिरकायेंगी। इंट्री फीस सिंगल 499, कपल 899 और फैमिली के लिए 1999 रुपये है। 8 साल से कम के बच्चों की इंट्री फ्री है।

रांची जेल पार्क: यहां रेड चिल्ली इवेंट की ओर से अनलिमिटेड डिनर, लाइव डीजे, फायरवर्क और एंकरिंग होगी। बंगाल के मशहूर डीजे जाज मुख्य आकर्षण होंगे। इंट्री फीस सिंगल 699 और कपल 1299 रुपये है।

होटल ली-लेक: यहां लाइव डीजे नाइट में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, नागपुरी और बंगाली गानों की प्लेलिस्ट रहेगी। इंट्री फीस कपल के लिए 5499 और सिंगल के लिए 2999 रुपये है।

होटल रमादा: यहां ग्रूव नाइट क्लब में सेलेब्रिटी डीजे नाइट और लोटस लीफ रेस्टोरेंट में चैनल म्यूजिक की व्यवस्था है। बच्चों के लिए किड्स कार्नर और डांस जोन बनाया गया है। ताशी की परफार्मेंस विशेष होगी।

होटल बीएनआर चाणक्या और रांची क्लब: बीएनआर चाणक्य में फैमिली फ्रेंडली केक कटिंग और डीजे नाइट होगी। वहीं रांची क्लब में सदस्यों के लिए विशेष म्यूजिक और डिनर का आयोजन किया गया है, जहां सदस्यों को निश्शुल्क प्रवेश मिलेगा।

रायल बैंक्वेट हाल (वेंडर मार्केट): मेन रोड स्थित इस हाल में बेली डांसर्स की प्रस्तुति, लाइव डीजे और अनलिमिटेड फूड की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और नियम: जश्न के बीच न बरतें लापरवाही प्रशासन की सतर्कता और सैलानियों की जिम्मेदारी से इस बार नववर्ष का जश्न सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि: