रांची नगर निगम ने वेस्ट यूजर चार्ज के बकायेदारों को नोटिस, 7 दिन में भुगतान नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई
रांची नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट यूजर चार्ज के बड़े बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 100 प्रतिष्ठानों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक के बका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी भवनों, होटल, हास्टल, बैंक्वेट हाल और अन्य सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सालिड वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में नगर निगम के सभी वार्डों में वेस्ट यूजर चार्ज का संग्रहण चयनित एजेंसी एम/एस नेटविंड साफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।
प्रशासक के आदेशानुसार रांची नगर निगम द्वारा वेस्ट यूजर चार्ज के बड़े बकाएदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में कुल 100 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक की अवधि का सालिड वेस्ट यूजर चार्ज भुगतान करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया है।
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नोटिस की तिथि से सात दिनों के भीतर संबंधित बकाएदारों को अपनी संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 187(2), 512, 600 एवं 608 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रांची नगर निगम ने क्षेत्र के सभी नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे समय पर वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सतत बनाए रखा जा सके।
भुगतान की सुविधा आनलाइन और डोर-स्टेप दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। आनलाइन भुगतान नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सालिड वेस्ट यूजर चार्ज लिंक के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं डोर-स्टेप भुगतान के लिए फोन पर संपर्क कर प्रतिनिधि को बुलाकर नकद, चेक, डीडी अथवा यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
वेस्ट यूजर चार्ज के कई बकाएदारों की सूची
|क्र.
|बकायादार का नाम
|बकाया राशि (रुपये में)
|1
|राज अस्पताल
|9,00,000
|2
|हेल्थ प्वाइंट
|6,60,000
|3
|प्रधान टावर
|4,50,000
|4
|सिटी मॉल
|4,50,000
|5
|कुमार गर्ल्स हॉस्टल
|4,20,000
|6
|ट्विन टावर
|2,50,080
|7
|एलजी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक A, B, C
|2,37,600
|8
|मालाबार कॉम्प्लेक्स
|2,25,000
|9
|सिंघल अस्पताल
|2,25,000
|10
|सुजाता पिक्चर पैलेस
|2,25,000
|11
|पांडे नर्सिंग होम
|2,25,000
|12
|इंद्रा अस्पताल
|2,25,000
|13
|आईलेक्स फन एंड फिल्म
|2,25,000
|14
|प्लाजा सिनेमा हॉल
|2,25,000
|15
|सेवन डेज एडवेंटिस्ट स्कूल
|2,25,000
|16
|नंदन छात्रावास
|2,25,000
|17
|जेटी बैंक्वेट हॉल
|2,25,000
|18
|अवध वाटिका
|2,25,000
|19
|मंत्री रेसिडेंसी
|2,25,000
|20
|सिप्रा गर्ल्स हॉस्टल
|2,25,000
इसके अतिरिक्त होटल, हास्टल, माल, अस्पताल, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, बैंक एवं वाणिज्यिक परिसरों सहित कुल 100 प्रतिष्ठान सूचीबद्ध किए गए हैं, जिन पर 45 हजार से लेकर 9 लाख रुपये तक का वेस्ट यूजर चार्ज बकाया है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने वाले सभी बकाएदारों के विरुद्ध बिना किसी छूट के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
