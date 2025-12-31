रांची नगर निगम ने वेस्ट यूजर चार्ज के बकायेदारों को नोटिस, 7 दिन में भुगतान नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी भवनों, होटल, हास्टल, बैंक्वेट हाल और अन्य सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सालिड वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में नगर निगम के सभी वार्डों में वेस्ट यूजर चार्ज का संग्रहण चयनित एजेंसी एम/एस नेटविंड साफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रशासक के आदेशानुसार रांची नगर निगम द्वारा वेस्ट यूजर चार्ज के बड़े बकाएदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस क्रम में कुल 100 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक की अवधि का सालिड वेस्ट यूजर चार्ज भुगतान करने के लिए नोटिस निर्गत किया गया है।

नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नोटिस की तिथि से सात दिनों के भीतर संबंधित बकाएदारों को अपनी संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 187(2), 512, 600 एवं 608 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रांची नगर निगम ने क्षेत्र के सभी नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे समय पर वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सतत बनाए रखा जा सके।

भुगतान की सुविधा आनलाइन और डोर-स्टेप दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। आनलाइन भुगतान नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सालिड वेस्ट यूजर चार्ज लिंक के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं डोर-स्टेप भुगतान के लिए फोन पर संपर्क कर प्रतिनिधि को बुलाकर नकद, चेक, डीडी अथवा यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।