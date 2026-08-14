हाई कोर्ट का सख्त आदेश, सड़क सुरक्षा के लिए कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड हटाए जाएं रांची निगम

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन ने रांची में सड़क और डिवाइडर पर कम ऊंचाई में लगाए गए विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि सड़क के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट के खंभों से लगाए गए ऐसे सभी विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग और प्लेकार्ड हटाए जाएं, जो सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर हैं।

अदालत ने कहा कि इस तरह लगाए गए बोर्ड राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकते हैं। झारखंड स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग एसोसिएशन और आरडीएस एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग ग्रुप की याचिकाओं पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। विज्ञापन एजेंसियों ने सभी होर्डिंग, मोनोपोल और यूनिपोल हटाने के निर्देश को चुनौती दी है। उनका कहना था कि सभी होर्डिंग को खतरनाक मानना उचित नहीं है और प्रशासन को यह बताना चाहिए कि कौन-कौन से होर्डिंग खतरा पैदा कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से कहा गया कि मोनोपोल, यूनिपोल, विज्ञापन होर्डिंग, बिलबोर्ड और प्लेकार्ड वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं। इससे दुर्घटना, चोट और जानमाल के नुकसान की आशंका रहती है। नगर निगम ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय भी मांगा।

सड़क के बीच तक निकला था बड़ा यूनिपोल अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेज में लगी तस्वीरों का भी अवलोकन किया। इसमें एक बड़ा यूनिपोल सड़क की ओर निकला हुआ था और उसका एक हिस्सा सड़क के बीच तक पहुंच गया था। इसके अलावा सड़क के डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभों पर भी विज्ञापन बोर्ड लगाए गए थे।

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कुछ बोर्ड इतने नीचे थे कि वहां से गुजरने वाले बाइक और स्कूटर सवारों के सिर से टकराने का खतरा था। अदालत ने कहा कि सड़क के बीच बिजली या स्ट्रीट लाइट के खंभों पर कम ऊंचाई में लगाए गए विज्ञापन बोर्ड यात्रियों के लिए खतरा हैं।