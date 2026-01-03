Language
    रांची को 2 नई परियोजनाओं की सौगात, रामपुर में ओवरब्रिज और इरबा में टनल का होगा निर्माण

    By Shakti Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:57 PM (IST)

    रांची को राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से दो नई परियोजनाएं मिली हैं: रामपुर चौक पर ओवरब्रिज और इरबा में भूमिगत टनल। इन परियोजनाओं का उद्देश्य NH-33 पर भ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने रांची को दो और परियोजनाओं की सौगात दी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने रांची को दो और परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति भी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। जिन परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर रामपुर चौक के समीप ओवर ब्रिज का निर्माण होना है और जमशेदपुर हजारीबाग जाने के क्रम में विकासपुर चौक (इरबा) के समीप भूमिगत टनल का निर्माण होना है।

    दोनों ही स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग में हजारों वाहनों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक की बड़ी समस्या होती है। इसके साथ ही हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस मुद्दे को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विगत कई माह से प्रयासरत थे ताकि दोनों स्थानों पर आवाजाही करने वाले लोगों को कोई समस्या नहीं हो।

    उनके प्रयास को केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मूर्त रूप प्रदान किया है। इस बाबत रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि इन दोनों ही स्थान पर वाहनों की भारी आवाजाही के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही हजारीबाग व जमशेदपुर जाने के दौरान वाहन चालकों को अक्सर कन्फ्यूजन भी होता था।

    ओवर ब्रिज और भूमिगत टनल के निर्माण से आवाजाही भी सुगम होगी और दुर्घटना की आशंका भी खत्म हो जाएगी। संजय सेठ ने दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जाता है।