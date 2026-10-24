जांच के घेरे में रांची के मोरहाबादी का पार्क भी, कांके रोड के बार एनसीबी के रडार पर, 28 अक्टूबर को होगी पूछताछ
रांची और जमशेदपुर में एनसीबी ने ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिसमें मोरहाबादी पार्क और कई हाई-प्रोफाइल बार जांच के दायरे में हैं।
HighLights
एनसीबी ने रांची-जमशेदपुर से छह ड्रग तस्करों को दबोचा।
ड्रग्स नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय तार जुड़े।
जाटी, रांची/जमशेदपुर। राजधानी रांची का मोरहाबादी इलाका अपनी खुली जगहों, खानपान के प्रतिष्ठानों और युवाओं की आवाजाही के लिए जाना जाता है।
तेजी से बढ़ रहा है जांच का दायरा
विदेशी नंबरों से संपर्क, अंतरराज्यीय नेटवर्क की आशंका
ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर 20 साल तक की सजा का प्रावधान
- कम मात्रा:पकड़े जाने पर छह महीने से एक साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।
- मध्यम मात्रा: इससे अधिक मात्रा मिलने पर 10 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- व्यावसायिक मात्रा:यदि् जब्ती व्यावसायिक मात्रा में होती है, तो 10 से 20 साल तक का कठोर कारावास और एक से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- पुनरावृत्ति: बार-बार गंभीर अपराध करने पर सजा और अधिक कड़ी हो जाती है। ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी बेहद कठिन होता है।
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