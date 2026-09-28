15 करोड़ की कोकेन बरामद: अफ्रीका से भारत तक जुड़ा ड्रग सिंडिकेट, नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के लकड़पुर में करीब 15 करोड़ रुपये की कोकेन बरामदगी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मादक पदार्थों की सप्लाई का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहा है।

वहीं, जांच में पता चला है कि कोकेन की खेप अफ्रीका से भारत लाई जा रही थी और यहां नेटवर्क से जुड़े लोगों के जरिए अलग-अलग जगहों पर पहुंचाई जा रही थी। इसी नेटवर्क के जरिए कोकेन की खेप फरीदाबाद तक पहुंचने की बात सामने आई है।

इस मामले में तीन दिन पहले नोएडा से गिरफ्तार किए गए नाइजीरियाई नागरिक हम्फ्री को पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत से उसे सात दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब उसके जरिए नाइजीरिया से भारत तक मादक पदार्थ पहुंचाने वाले नेटवर्क और फरीदाबाद में इसकी सप्लाई करने वाले लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। आरोपित यहां टूरिस्ट वीजा पर आया था। लकड़पुर के मकान से मिली थी बड़ी खेप क्राइम ब्रांच एनआइटी और एनसीबी दिल्ली की संयुक्त टीम ने 15-16 सितंबर की रात लकड़पुर स्थित एक मकान पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने 2.337 किलोग्राम कोकेन, 26 ग्राम एम्फेटामाइन, 1.378 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ और 50 हजार रुपये बरामद किए थे।

इस कार्रवाई में नाइजीरिया और कैमरून के तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को हम्फ्री के बारे में जानकारी मिली। उसे नोएडा कासना थाना क्षेत्र की ओमरिकोन सोसायाटी से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, वह वहां अवैध रूप से रह रहा था और उसका वीजा भी समाप्त हो चुका था। शुक्रवार को उसका बीके अस्पताल में मेडिकल कराया गया। रिमांड में सप्लाई चेन की कड़ियां तलाशेगी पुलिस पुलिस अब हम्फ्री से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नाइजीरिया से कोकेन भारत में किसके जरिए लाई गई, फरीदाबाद तक खेप किस नेटवर्क ने पहुंचाई और आगे इसकी सप्लाई किन लोगों तथा स्थानों पर की जानी थी।