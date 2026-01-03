Ranchi: सामूहिक विवाह के पितामह और अग्रवाल सभा के संस्थापक भागचंद पोद्दार का निधन, मारवाड़ी समाज में शोक

जागरण संवाददाता, रांची: अग्रवाल सभा के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, प्रख्यात समाजसेवी तथा सामूहिक विवाह जैसे महान सामाजिक अभियानों के पितामह भागचंद पोद्दार का तीन जनवरी को दिन के 11.30 बजे निधन हो गया। उनका जन्म राजस्थान में चार मई 1936 को हुआ था। वे अपजने पीछे एक पुत्र पवन पोद्दार, सात बेटियां, दो पोता-पड़पोता छोड़ गए हैं। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे मारवाड़ी समाज में शोक की लहर व्याप्त हो गई।

अंतिम यात्रा का कार्यक्रम रविवार को उनका अंतिम संस्कार हरमू मुक्तिधाम में दोपहर को किया जाएगा। इसके पूर्व 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को मारवाड़ी भवन ले जाया जाएगा। यहां पर चालीस से ऊपर मारवाड़ी संस्थाओं के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

इसके बाद यहां से शवयात्रा निकलेगी और हरमू मुक्ति धाम जाएगी। ललित पोद्दार ने बताया कि 31 दिसंबर को उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें सेवा सदन के आइसीयू में भर्ती कराया गया। उनके पारिवारिक डाक्टर सुनील कुमार रूंगटा ने उन्हें स्वास्थ्य का परीक्षण किया।

उन्होंने बता दिया था कि अब घर ले जाइए, सेवा कीजिए और शनिवार को उनकी सांसें थम गईं। हालांकि इसके पूर्व तक वे काफी सक्रिय थे। भागचंद पोद्दार ने अपने जीवनकाल में अग्रवाल सभा के भवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व किया।

एक युगपुरुष जिसने, समाज को दी नई दिशा वे केवल एक पदाधिकारी नहीं, बल्कि एक सामाजिक युगपुरुष थे, जिन्होंने समाज सेवा, पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण एवं सामूहिक विवाह जैसी लोककल्याणकारी परंपराओं को सशक्त बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

इन्होंने रांची में 1992 में सामूहिक विवाह की शुरुआत कराई और अपने जीवन काल में 335 जोड़ियां का सामूहिक विवाह करवाया। इनकी ही प्रेरणा से रांची में कई सामाजिक संगठनों ने सामूहिक विवाह कराना शुरू किया। उनके विचार, कर्म और नेतृत्व ने समाज को दिशा देने का कार्य किया। उनका व्यक्तित्व सरलता, सेवा और समर्पण का प्रतीक था, जो सदैव समाजजनों को प्रेरणा देता रहेगा। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, मंत्री अनिल अग्रवाल, चेंबर सदस्य मुकेश अग्रवाल, चेंबर के पूर्व अध्यक्ष पवन शर्मा, विनय सरावगी, मनोज बजाज, प्रमोद सारस्वत, प्रवीण लोहिया, ललित पोद्दार, अशोक नारसरिया आदि ने शोक संवेदना व्यक्त की। रांची के प्रसिद्ध समाजसेवी आदरणीय भागचंद पोद्दार जी के आकस्मिक निधन पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने अपने संवेदना प्रकट की है । श्री सेठ ने कहा उनका संपूर्ण जीवन समाजसेवा, परोपकार और मानवीय मूल्यों को समर्पित उनका सरल स्वभाव, उदार हृदय और सेवा-भाव सदा स्मरणीय रहेगा।

उनके जाने से समाज ने एक मार्गदर्शक, हितैषी और सच्चे सेवक को खो दिया है—जिसकी क्षति अपूरणीय है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें।

संस्मरण: पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार सामाजिक जीवन के कर्मयोगी भाई भागचंद पोद्दार को भावभीनी श्रद्धांजलि कुछ ही दिन पूर्व मारवाड़ी सहायक समिति के चुनाव के दौरान भागचंद पोद्दारजी पूरे समय सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। उनसे भेंट हुई तो सदा की भांति मुस्कुराते हुए उन्होंने दो-तीन उंगलियां दिखाकर कहा महेश जी, 92 का हो गया हूं।

मैंने उनसे कहा आप उम्रदराज लोगों के लिए प्रेरणा हैं। आपकी सामाजिक सक्रियता में न उम्र कभी बाधा बनी, न स्वास्थ्य, न साधन केवल सतत लगन और सेवा का भाव दिखाई दिया। अपने लंबे सामाजिक जीवन में मैंने उन्हें लगभग हर संस्था और संगठन के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते देखा। संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता केवल अग्रवाल भवन के निर्माण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उससे कहीं आगे जाकर समाज की नींव को मजबूत करने का कार्य करती रही।

उन्होंने संपन्न लोगों के साथ भी काम किया और साधारण पृष्ठभूमि के लोगों को आगे बढ़ाकर उन्हें नेतृत्व की पहचान भी दिलाई। उनकी विशेषता यह रही कि इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद वे कभी किसी व्यक्तिगत विवाद में नहीं उलझे।

सरलता, सौम्यता और संतुलन उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। एक शब्द में कहूं तो वे कर्मयोगी थे जिन्होंने सीमित व्यापार के साथ-साथ समाज की आवश्यकता को सदैव प्राथमिकता दी। जहां जिसकी जरूरत पड़ी, उन्होंने निस्वार्थ भाव से योगदान दिया। उनसे जुड़े अनेक संस्मरण हैं, कुछ खट्टे-मीठे भी, परंतु आदर और सम्मान का भाव कभी क्षण भर के लिए भी कम नहीं हुआ। आज उनके जाने के बाद मैं समझता हूं कि वे समाज को केवल स्मृतियां ही नहीं, बल्कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी को सामाजिक नेतृत्व के लिए तैयार कर एक सशक्त विरासत भी सौंप गए हैं।