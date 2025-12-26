Language
    रांची के पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में लगी आग, टॉप फ्लोर से उठने लगा धुआं; मची अफरातफरी

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:09 AM (IST)

    Ranchi Fire News: रांची के पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लग ...और पढ़ें

    रांची में अपार्टमेंट में लगी आग। (एजेंसी)

    जागरण संवाददाता, रांची। रांची के पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में शुक्रवार को अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घटना की सूचना मिलते ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए और तुरंत दमकल विभाग को जानकारी दी गई।

    सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

    आग जिस फ्लैट में लगी थी, वहां रखा घरेलू सामान आंशिक रूप से जल गया, हालांकि समय रहते आग बुझा लेने से बड़ा हादसा टल गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने के बाद धुएं का गुबार पूरे अपार्टमेंट में फैल गया था, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति भी एहतियातन बंद कर दी गई।

    राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है।

    प्रशासन ने अपार्टमेंट प्रबंधन को बिजली व्यवस्था की जांच कराने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।