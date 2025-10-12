रामगढ़ में बापू की मूर्ति पर हमला, शरारती तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस

संवाद सहयेागी, रामगढ़। जिले में रविवार की सुबह शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। रामगढ़ थाना से महज दो सौ मीटर की दूरी पर थाना चौक गांधी चौक पर स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया।

प्रतिमा के दोनों हाथ को क्षतिग्रस्त करने के साथ-साथ गोलंबर में लगे गेट को भी उखाड़ कर साथ ले गए। मूर्ति का दाहिना हाथ एवं लाठी का एक टुकड़ा टूट कर जमीन पर गिर गया है और बायां हाथ टूट कर लटक रहा है।

सूचना पाकर लोगों की भीड़ जुट गई और तत्काल इसकी सूचना रामगढ़ थाना प्रभारी को दी। इसके बाद सर्वधर्म समन्वय परिषद के सदस्यों, गांधी वादियों ने भी थाने जाकर इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आसपास स्थित दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी। देर शाम तक शरारती तत्वों की पहचान नहीं हो पाई है। वैसे पुलिस अधिकारियों का दावा है कि शीघ्र ही इस घृणित कार्य को अंजाम देने वाले उनकी गिरफ्त में होंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारियों, कई संगठनों के लोगों ने भी इस घटना के विरोध में अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराई है और इस घटना की कड़ी भर्त्सना की है। उल्लेखनीय है कि 1940 में बापू का रामगढ़ में आगमन हुआ था। उनकी की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां देश के अन्य स्थानों के साथ रामगढ़ भी लाई गई थीं, जो दामोदर नदी के तट पर बने गांधी स्मारक में भी स्थित है।