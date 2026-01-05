रजरप्पा मंदिर में बड़ा हादसा टला, बस का ब्रेक हुआ फेल; तीन दुकानें क्षतिग्रस्त

संवाद सूत्र, रजरप्पा(रामगढ़)। रजरप्पा मंदिर परिसर में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दुर्गापुर से श्रद्धालुओं को लेकर आयी एक बस मंदिर की ढलान पर अचानक ब्रेकफेल होने के कारण अनियंत्रित हो गया और वह तीन दुकानों में जा घुसा।

हालांकि, इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। संयोगवश इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बस में सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। जानकारी के अनुसार, मंदिर की ओर जाने वाली ढलान पर उतरते समय बस का ब्रेक अचानक काम करना बंद कर दिया। चालक ने बस पर नियंत्रण करने का काफी प्रयास किया, लेकिन वाहन पहले एक बरेजा कार से टकराया और इसके बाद मंदिर परिसर में स्थित तीन दुकानों में जा घुसा।

घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गयी और श्रद्धालुओं व दुकानदारों में दहशत फैल गई। हादसे में धरनी पोद्दार का कपड़ा दुकान, रंजन विश्वकर्मा की फूल एवं प्रसाद की दुकान तथा विनय साव की मनिहारी दुकान को नुकसान पहुंचा है। दुकानों में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।