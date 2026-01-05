Language
    रजरप्पा मंदिर में बड़ा हादसा टला, बस का ब्रेक हुआ फेल; तीन दुकानें क्षतिग्रस्त

    By Tarkeshwar mahto Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:03 PM (IST)

     रजरप्पा मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त दुकान। (जागरण)

    संवाद सूत्र, रजरप्पा(रामगढ़)। रजरप्पा मंदिर परिसर में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब दुर्गापुर से श्रद्धालुओं को लेकर आयी एक बस मंदिर की ढलान पर अचानक ब्रेकफेल होने के कारण अनियंत्रित हो गया और वह तीन दुकानों में जा घुसा।

    हालांकि, इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। संयोगवश इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बस में सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे।

    जानकारी के अनुसार, मंदिर की ओर जाने वाली ढलान पर उतरते समय बस का ब्रेक अचानक काम करना बंद कर दिया। चालक ने बस पर नियंत्रण करने का काफी प्रयास किया, लेकिन वाहन पहले एक बरेजा कार से टकराया और इसके बाद मंदिर परिसर में स्थित तीन दुकानों में जा घुसा।

    घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गयी और श्रद्धालुओं व दुकानदारों में दहशत फैल गई। हादसे में धरनी पोद्दार का कपड़ा दुकान, रंजन विश्वकर्मा की फूल एवं प्रसाद की दुकान तथा विनय साव की मनिहारी दुकान को नुकसान पहुंचा है। दुकानों में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया।

    सूचना मिलने पर रजरप्पा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए क्षतिग्रस्त बस को हटवाया। कुछ समय के लिए मंदिर मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सामान्य कर दिया गया।

    बस मालिक ने घटना के बाद तत्परता दिखाते हुए प्रभावित दुकानदारों एवं बरेजा कार मालिक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की राशि दी।

    घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर क्षेत्र की ढलान पर सुरक्षा के ठोस इंतजाम, स्पीड कंट्रोल और भारी वाहनों की नियमित तकनीकी जांच की मांग की है।