    राष्ट्रपति मुर्मु की सुरक्षा में चूक की बात निकली अफवाह, स्पेशल ब्रांच का जवान था स्कूटी सवार

    By Prince Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काफिले में सुरक्षा चूक की सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबरें गलत निकलीं। वीडियो में दिख रहा स्कूटी सवार व्यक्ति स्प ...और पढ़ें

    राष्ट्रपति के काफिले में घुसा स्कूटी सवार। (जागरण)

    जागरण संवाददाता,रांची। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काफिले को लेकर सुरक्षा में भारी चूक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। लेकिन सच्चाई कुछ और निकली।

    वीडियो में देखा गया कि किशोरगंज चौक से आगे एक स्कूटी सवार राष्ट्रपति के कारकेड में घुस गया, लेकिन यह दावा पूरी तरह गलत और आधारहीन है।

    वास्तविक जानकारी के अनुसार, जब वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि स्कूटी सवार जिस समय सड़क पर आया, उसके पीछे दिखाई दे रही गाड़ियां राष्ट्रपति के मुख्य कारकेड का हिस्सा नहीं थीं।

    मुख्य वाहन, जिसमें राष्ट्रपति , राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद थे, उस समय काफी पहले ही मार्ग पर आगे निकल चुके थे। जानकारी के अनुसार, स्कूटी चला रहे व्यक्ति स्पेशल ब्रांच का जवान था।

    वह सूचना संकलन और अपनी ड्यूटी पर तैनात था। मुख्य काफिले के गुजरने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। किशोरगंज चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया।

    घटना को देखकर कुछ लोगों ने समझा कि सुरक्षा में चूक हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के मुख्य कारकेड में किसी अजनबी का प्रवेश नहीं हुआ और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठीक थी।

    वायरल वीडियो में दिखाई दे रही स्थिति केवल सामान्य ड्यूटी के दौरान की थी। इस घटना से यह साफ हो गया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक हैं।