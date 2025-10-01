Ranchi News: गर्भवती पत्नी को लेकर बेंगलुरु से वापस आ रहा था पति, हटिया स्टेशन पहुंचते ही हुई मौत

हटिया रेलवे स्टेशन पर बेंगलुरु से आ रही गर्भवती महिला सोनी देवी की मौत हो गई। राउरकेला स्टेशन पर महिला को पेट में दर्द की शिकायत हुई थी जिसके बाद बानो स्टेशन पर प्राथमिक जांच की गई। हटिया पहुंचने पर रेलवे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका का इलाज मंगलुरु में चल रहा था लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह अपने पति के साथ घर लौट रही थी।

जागरण संवाददाता, रांची। हटिया रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान 29 वर्षीय सोनी देवी के रूप में हुई है, जो अपने पति धनेश्वर कुमार भुइंया के साथ बेंगलुरु से हटिया आ रही थीं। दोनों एसएमवीटी बेंगलुरु–हटिया वीकली एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे।

बुधवार सुबह ट्रेन जब राउरकेला स्टेशन पहुंची, तो सोनी देवी को अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। पति ने रेलवे से मदद मांगी, जिसके बाद बानो स्टेशन पर प्राथमिक जांच कराई गई। हालांकि ट्रेन जैसे ही हटिया पहुंची, महिला को पति ने जगाने की कोशिश की, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। रेलवे डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया।