NMMS Scholarship 2025-26: झारखंड के 1959 छात्रों को मिलेगी सालाना 12,000 की छात्रवृत्ति, जानें आवेदन और पात्रता के नियम

कुमार गौरव, रांची। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का आयोजन राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में किया जाना है। इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), नई दिल्ली द्वारा झारखंड राज्य के लिए इस छात्रवृत्ति के तहत कुल 1959 सीटों का कोटा स्वीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में कुल एक लाख मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। झारखंड में चयनित होने वाले 1959 छात्र-छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर डीबीटी के माध्यम से कक्षा नौवीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है।

आवेदन के लिए पात्रता और मापदंड इस छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए विभाग ने कुछ अनिवार्य शर्तें तय की हैं। झारखंड राज्य में स्थित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट और अल्पसंख्यक विद्यालयों में नामांकित छात्र ही इसके पात्र होंगे। आवेदक ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ सातवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और वर्तमान सत्र 2025-26 में आठवीं कक्षा में अध्ययनरत हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।



अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को लेकर भी नियम स्पष्ट हैं। छात्र के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्णतः आवासीय विद्यालयों के छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां रहने और खाने की व्यवस्था पहले से ही सरकार द्वारा की जाती है।

आरक्षण और जरूरी दस्तावेज झारखंड में लागू आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। चयन के बाद लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र और दिव्यांगता कोटे के लिए सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रपत्र में अंकित कोटि में बाद में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी को सामान्य कोटि का माना जाएगा।

परीक्षा शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। सामान्य श्रेणी, बीसी 1, बीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित है।



आवेदन के लिए विद्यार्थियों को जैक बोर्ड की वेबसाइट पर एग्जाम पोर्टल के एनएमएमएसएस सेक्शन पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन फीस पेमेंट के बाद आवेदन पत्र की कॉपी निकालकर अपने विद्यालय प्रधान के पास जमा करनी होगी। विद्यालय प्रधान इसे सत्यापित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भेजेंगे, जहां से साक्ष्यों के आधार पर आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में जैक की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा का पैटर्न और क्वालीफाइंग मार्क्स परीक्षा का आयोजन एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप होगा। प्रश्न पत्र कक्षा सातवीं और आठवीं के स्तर के होंगे और दो खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड 1 में बौद्धिक योग्यता परीक्षण (MAT) के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT) के तहत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, जबकि दिव्यांग छात्रों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।



सामान्य कोटि के छात्रों को पास होने के लिए मैट और सैट में मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए कट-ऑफ 32 प्रतिशत रहेगा।

छात्रवृत्ति जारी रखने की शर्तें चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक लगातार छात्रवृत्ति मिलती रहे, इसके लिए उन्हें हर साल अच्छा प्रदर्शन करना होगा। कक्षा 9 और 11 की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एससी-एसटी छात्रों को यहां भी अंकों में 5 प्रतिशत की राहत मिलेगी।