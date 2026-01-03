Bengal की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने रांची से की है पढ़ाई, मैट्रिक में सेक्रेड हर्ट 1985 बैच की रही हैं टापर

जागरण संवाददाता, रांची । बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं नंदिनी चक्रवर्ती शहर के सेक्रेड हार्ट स्कूल तुपुदाना की छात्रा रहीं हैं। नंदिनी ने 1985 में सेक्रेड हार्ट स्कूल से दसवीं कक्षा पास की और उस समय संयुक्त बिहार की टापर रही हैं।

बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनने पर सेक्रेड हार्ट स्कूल में हर्ष का माहौल है। वहीं, स्कूल की प्राचार्या सिस्टर जोस्फिन खाखा ने हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि यह पल स्कूल के लिए गर्व का है कि हमारे स्कूल की छात्रा ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है।

उन्होंने कहा कि स्कूल के अधिकांश बच्चे जो यहां से पासआउट हुए हैं वो आज देश विदेश में उच्च पदों पर आसीन हैं। यह स्कूल के लिए बेहद हर्ष का पल है। वर्तमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी झारखंड सरकार बंदना डांडेल हों या फिर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इसी स्कूल की छात्रा रही हैं। उन्होंने अपने संदेश में सबके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

1994 बैच की आइएएस अधिकारी हैं नंदिनी 1994 बैच की आइएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती बुधवार को बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं। कोलकाता के लेडी ब्रेबोर्न कालेज से स्नातक और जेएनयू से स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की और उसी वर्ष यूपीएससी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की।

नंदिनी चक्रवर्ती को कोलकाता यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी मेरिट स्कालरशिप 1990 में, यूजीसी जेआरएफ और लेक्चररशिप 1992 में तथा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अवार्ड 1993 में प्राप्त हुआ। बंगाल में उनकी पहली नियुक्ति 1995 में पूर्वी मिदनापुर के सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी।