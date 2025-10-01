Language
    गला रेतकर हुई थी युवती की हत्या, पीएचडी पहाड़ से शव बरामद, प्रेम प्रसंग का शक

    By prince kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    रांची के सदर थाना क्षेत्र में पीएचडी पहाड़ से मिली युवती के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला रेतकर हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस मृतका की पहचान करने का प्रयास कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है क्योंकि युवती के जेवरात सुरक्षित मिले हैं।

    पीएचडी पहाड़ में गला रेतकर की गई थी युवती की हत्या

    जागरण संवाददाता, रांची। सदर थाना क्षेत्र स्थित पीएचडी पहाड़ से बरामद युवती के शव का मंगलवार को रिम्स में पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि युवती की गला रेतकर हत्या की गई थी।

    पोस्टमार्टम के अनुसार, युवती के चेहरे और गले पर तेज धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चेहरे और गले पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वार बेहद निर्मम तरीके से किए गए थे।

    सदर थाना की पुलिस का कहना है कि अभी तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। युवती की पहचान सुनिश्चित करने के लिए रांची जिला के सभी थानों को उसका फोटो भेजा गया है। इसके अलावा सदर, बरियातू और लालपुर क्षेत्रों में स्थित हास्टलों के संचालकों को भी युवती की फोटो भेजी गई है, ताकि यह पता चल सके कि वह किसी हास्टल में तो नहीं रह रही थी।

    फिलहाल रांची जिले में किसी भी युवती के लापता होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में जल्द ही युवती की पहचान कर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई

    इस मामले में सदर थाना और बरियातू थाना की पुलिस ने कई स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन कहीं भी युवती आते-जाते हुए दिखाई नहीं दी। पुलिस को आशंका है कि हत्यारा रात के समय युवती को पहाड़ की ओर ले गया होगा, ताकि किसी की नजर न पड़े।

    हालांकि, पुलिस लगातार विभिन्न क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल का कॉल डंप डेटा नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि कॉल डंप मिलने के बाद यह पता चल सकेगा कि घटना के समय पहाड़ या उसके आसपास कौन-कौन से मोबाइल धारक मौजूद थे। इससे संबंधित लोगों की पहचान और सत्यापन कर जांच को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

    प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका

    पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से युवती की हत्या की गई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, युवती के साथ किसी तरह की दुर्व्यवहार की पुष्टि नहीं हुई है।

    इसके अलावा, युवती के पास जो जेवरात थे, वे भी सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई थी।

    पुलिस का मानना है कि युवती को पूर्व नियोजित तरीके से नकाब पहनाकर पहाड़ पर लाया गया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। इसके बाद हत्यारे ने सुनसान इलाके में घटना को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का असली कारण सामने आ पाएगा।