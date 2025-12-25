अपराधियों ने खुलेआम किशोर का अपहरण किया, 50 हजार रुपये मांगकर दी रेलवे लाइन पर शव फेंकने की धमकी

जागरण संवाददाता, हैदरनगर (पलामू)। हैदरनगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने खुलेआम कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बीच बाजार से एक गरीब किशोर का अपहरण कर लिया। अपहृत किशोर को सुनसान इलाके भाई बिघा ले जाकर बेरहमी से मारपीट की गई और 50 हजार रुपये की लेवी नहीं देने पर हत्या कर शव रेलवे लाइन पर फेंकने की धमकी दी गई। इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

पीड़ित किशोर हैदरनगर बाजार निवासी पवन कुमार प्रजापति ने थाना में दिए लिखित आवेदन में बताया कि करीब सात दिन पूर्व वह एसबीआई बैंक के नीचे स्थित अशोक चाय दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान मुमताज नामक युवक अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा। चाय और सिगरेट पीने के बाद सभी ने उससे जबरन पैसे की मांग की। पैसा देने से इनकार करने पर उसे धमकी दी गई।

बेरहमी से मारपीट और 50 हजार रुपये की मांग पीड़ित के अनुसार बुधवार की शाम जब वह फिर चाय पीने दुकान जा रहा था, तभी आरोपी मुमताज और उसके तीन साथियों ने चाय दुकान की सीढ़ियों से जबरन उसे पकड़ लिया। उसका मुंह दबाया गया, मोबाइल छीना गया और अपहरण कर भाई बिघा ले जाया गया।

वहां आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और 50 हजार रुपये की मांग की। साथ ही धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर उसकी हत्या कर शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया जाएगा। किसी तरह जान बचाकर पवन वहां से भागने में सफल रहा और सीधे हैदरनगर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।