Jharkhand Weather ठंड एवं कोहरे का कहर, रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट, अभी नहीं मिलेगी राहत
कांके और रांची में कड़ाके की ठंड जारी है, जहां कांके का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा, लेकिन कई जिलो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रांची-कांके। राजधानी रांची व आसपास के क्षेत्रों में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूरे राज्य में सबसे कम कांके का 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। कांके में यह सिलसिला पिछले एक सप्ताह से जारी है। ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है।
शीतलहर के कारण लोगों की सड़कों पर शाम होते ही कम आवाजाही देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। राज्य में कहीं कहीं पर हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया।
सबसे अधिक अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस बहरागोरा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस कांके का रिकार्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम 24.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि 3 और 4 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, गुमला और बोकारो में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा।
विभाग ने इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 4 जनवरी को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और साहिबगंज में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
इसके बाद अगले तीन दिनों तक यानी 4, 5 और 6 जनवरी को तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
अगले चार दिन राजधानी का इतना रहेगा तापमान :
- 3 जनवरी : अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस
- 4 जनवरी : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस
- 5 जनवरी : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस
- 6 जनवरी : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस
कांके में ठंड का प्रकोप बरकरार, न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज
कांके क्षेत्र में शीतलहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा और कहीं से भी वर्षा की सूचना नहीं मिली। शुक्रवार को कांके क्षेत्र का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप अधिक महसूस किया गया, जिससे लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। ठंडी हवा के कारण सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखा गया। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति औसतन 1.4 किमी प्रति घंटा रही, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई।
दिन में हल्की धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत अवश्य मिली लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर से बढ़ गई। लगातार गिरते तापमान का असर जनजीवन पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। सुबह के समय सड़कों और बाजारों में आवाजाही कम रही।
चिकित्सकों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड का असर बने रहने की संभावना जताई है।
