जेएसएससी-सीजीएल नियुक्ति रद करने के खिलाफ अपील की तैयारी कर रही झारखंड सरकार

राज्य ब्यूरो, रांची। जेएसएससी- सीजीएल नियुक्ति के संबंध में सरकार के निर्णय को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ जल्द ही अपील दाखिल की जाएगी। इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है।

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद करने के खिलाफ सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कहा कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

जल्द ही ही अपील दाखिल की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मजबूती से पक्ष नहीं रखा। सरकार ने अपने शपथ पत्र में ऐसा कोई मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि इस मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।

अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बताया कि पूर्व छात्रों के आंदोलन के बाद ही सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल सहित अन्य परीक्षाओं को रद करने का निर्णय लिया था। इधर, जेपीएससी-जेएसएससी रिफार्म मंच के लोगों ने भी कहा है कि जेपीएससी- सीजीएल परीक्षा रद करने के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की जाएगी।