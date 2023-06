JSSC 2023: जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी लैब सहायक भर्ती परीक्षा, उत्पात सिपाही के लिए आवेदन की बढ़ी समय सीमा

झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह परीक्षा रांची पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम बोकारो धनबाद तथा देवघर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इधर आयोग ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले इसकी तिथि 30 जून निर्धारित थी।

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने यह परीक्षा रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद तथा देवघर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। इसी के साथ अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा के माध्यम से 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। इनमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में प्रत्येक में 230 पद सम्मिलित हैं। सिपाही नियुक्ति के लिए 10 जुलाई तक आवेदन इधर, आयोग ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। पहले इसकी तिथि 30 जून निर्धारित थी। इस परीक्षा के लिए एक जून से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान 12 जुलाई की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 16 से 18 जुलाई तक हो सकता है। अर्थशास्त्र विषय में 47 अभ्यर्थियों का चयन आयोग ने हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 का अर्थशास्त्र विषय का परिणाम जारी कर दिया। इसके तहत 47 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें अनारक्षित श्रेणी के 44, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक तथा पिछड़ा वर्ग के दो अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। बता दें कि आयोग द्वारा विषयवार परिणाम जारी किया जा रहा है। इसी के साथ नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को की जा रही है। जुलाई माह में नियुक्ति पत्र वितरण होना है। विभाग इसकी तैयारी कर रहा है।

