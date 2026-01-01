Jharkhand News: नव वर्ष में JPSC ने दिया बड़ा झटका,सात वर्ष बाद सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया रद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लाेक सेवा आयोग (JPSC) ने आवेदन मंगाने के लगभग सात वर्ष बाद सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया रद कर दी है। आयोग ने राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की अनुशंसा पर अगस्त 2018 में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे।

लेकिन अभी तक इसकी परीक्षा ही आयोजित नहीं की जा सकी। आयोग ने अब अपरिहार्य कारण बताते हुए इससे संबंधित विज्ञापन को रद कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में सूचना प्रकाशित कर दी है। 56 पदों पर नियुक्ति के लिए मंगाए गए थे आवेदन कुल 56 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाने के बाद आयोग ने 27 अगस्त 2019 को सूचना जारी कर वैसे अभ्यर्थियों को एक अवसर प्रदान किया था जिन्होंने आनलाइन आवेदन के क्रम में पूरी सूचनाएं नहीं दी थीं या जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

इसके बाद आयोग की ओर से कोई भी सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी गई। अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन का इंतजार करते रहे। बताया जाता है कि नियुक्ति नियमावली के कुछ बिंदुओं पर अस्पष्टता होने के कारण यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।

हाल ही में आयोग ने राज्य के राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी रद कर दिया था। यह नियुक्ति प्रक्रिया भी लगभग दो वर्ष में पूरी नहीं हो पाई थी। अब नए सिरे से आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नई नियुक्ति नियमावली गठित किए जाने तथा प्राचार्य नियुक्ति की अधियाचना वापस लिए जाने के कारण आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद कर दिया।