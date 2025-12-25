JPSC: जनवरी में आ सकता है एपीपी परीक्षा परिणाम, आयोग ने मॉडल उत्तर जारी कर आपत्तियां मांगी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड अभियोजन सेवा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अगले वर्ष जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी कर सकता है।

आयोग ने बैकलॉग नियुक्ति के बाद अब नियमित नियुक्ति को लेकर आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का पहले एवं दूसरे प्रश्नपत्र का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है।

इसपर एक जनवरी तक अभ्यर्थियों से साक्ष्य के साथ आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों की समीक्षा के बाद विशेषज्ञों के परामर्श पर अंतिम माडल उत्तर प्रकाशित होगा, जिसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होगा।

नियमित नियुक्ति को लेकर प्रारंभिक परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित हुई थी। इससे पहले, आयोग ने 13 दिसंबर को आयोजित बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर उसपर एक जनवरी तक आपत्तियां मांगी थीं।

बैकलॉग एवं नियमित नियुक्ति दाेनों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद फरवरी माह में इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है।