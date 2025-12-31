रजत जयंती वर्ष में चमका झारखंड: इन 10 बड़ी उपलब्धियों ने देश-दुनिया में बढ़ाया राज्य का मान
डिजिटल डेस्क, रांची। साल 2025 झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होने के साथ-साथ खेल, संस्कृति, उद्यमिता और सामाजिक क्षेत्रों में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया।
प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह राज्य अब अपनी युवा प्रतिभाओं और सामुदायिक प्रयासों से चमक रहा है। राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले। यहां हम 2025 की उन 10 प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं, जो झारखंडवासियों के लिए गर्व का विषय बनीं। ये पल न केवल राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करते हैं।
1. राज्य स्थापना के 25 साल का भव्य जश्न
नवंबर में झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए। रांची में आयोजित प्रदर्शनी और मैराथन ने राज्य की उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश किया। यह उत्सव राज्यवासियों की एकजुटता का प्रतीक बना।
2. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत
झारखंड क्रिकेट टीम ने 18 सीजन में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। कप्तान ईशान किशन के नेतृत्व में टीम ने छह लगातार मैच जीतकर नॉकआउट में जगह बनाई और खिताब अपने नाम किया। यह राज्य के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा पल था।
3. अनुष्का कुमारी का फुटबॉल में कमाल
रांची की 14 वर्षीय अनुष्का कुमारी भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम में चुनी गईं। SAFF U17 चैंपियनशिप में 7 मैचों में 10 गोल दागकर उन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता। एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी की यह उपलब्धि प्रेरणादायक है।
4. झारखंड पुलिस की नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत
साल 2025 को झारखंड के इतिहास में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सबसे सफल वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों (CRPF) के साझा प्रयासों से कई ऐसे क्षेत्रों को 'नक्सल मुक्त' घोषित किया गया है, जो दशकों से अभेद्य माने जाते थे। बूढ़ा पहाड़, लुगू हिल्स, पारसनाथ और बुलबुल जैसे इलाकों को माफिया और नक्सलियों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है।राज्य भर में चलाए गए अभियानों में 34 से अधिक नक्सलियों को न्यूट्रलाइज (ढेर) किया गया और लगभग 370 की गिरफ्तारी हुई।30 से अधिक बड़े उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा को चुना।
5. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी
अक्टूबर में झारखंड ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल इवेंट्स होस्ट किए, जिसमें रणजी ट्रॉफी में नागालैंड पर बड़ी जीत शामिल है। इससे राज्य खेल हब के रूप में उभरा।
6. ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट का आयोजन
दिसंबर में CII झारखंड ने ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक आदिवासी उद्यमी शामिल हुए। यह राज्य की आर्थिक प्रगति और आदिवासी सशक्तिकरण का प्रतीक बना।
7. रानी लक्ष्मीबाई जयंती का भव्य उत्सव
दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई जयंती 2025 का आयोजन हुआ, जो राज्य का सबसे बड़ा लड़की-केंद्रित सांस्कृतिक इवेंट था। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला।
8. SAAF गेम्स में झारखंड एथलीटों का जलवा
गिरिडीह के युवा एथलीटों ने SAAF गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। खासकर 'आरंभ' पहल के तहत तीन एथलीटों ने राज्य को गौरवान्वित किया।
9. बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल
विवेक विद्याालय की टीम ने 25वीं सब जूनियर झारखंड स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। यह स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभा का प्रमाण है।
10. पुलिस कांस्टेबल सरोज छेत्री का ब्रॉन्ज मेडल
झारखंड आर्म्ड पुलिस की कांस्टेबल सरोज छेत्री ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह सुरक्षा बलों की खेल क्षमता को दर्शाता है।
अन्य 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां (Year Ender 2025)
|अबुआ आवास योजना
|दिसंबर 2025 तक 3.50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाकर सौंपे गए।
|PESA नियमावली 2025
कैबिनेट ने पेसा कानून (PESA Rules) को मंजूरी दी, जिससे ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन पर कानूनी अधिकार मिला।
|नया बुनियादी ढांचा
|रांची में 'रवींद्र भवन' (सांस्कृतिक केंद्र) और दो बड़े नए फ्लाईओवर्स का उद्घाटन हुआ, जिससे शहर की सूरत बदल गई।
|नियुक्ति पत्र वितरण
साल 2025 में करीब 11,000 शिक्षकों और अन्य विभागों में हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
|स्वास्थ्य क्षेत्र में कीर्तिमान
|रांची सदर अस्पताल को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले।
ये पल झारखंड की विविधता और क्षमता को उजागर करते हैं। खेल से लेकर संस्कृति तक, राज्य ने 2025 में नई ऊंचाइयां छुईं। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी कहते हैं, झारखंड गठन के बाद हमने 25 साल में बहुत कुछ पाया है।
वर्ष 2025 पर सिल्वर जुबली जश्न झारखंडवासियों के लिए गर्व से भरा हुआ था। आने वाले सालों में ये उपलब्धियां प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। राज्य सरकार और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से झारखंड विकास की नई कहानी लिख रहा है।
