रजत जयंती वर्ष में चमका झारखंड: इन 10 बड़ी उपलब्धियों ने देश-दुनिया में बढ़ाया राज्य का मान

डिजिटल डेस्क, रांची। साल 2025 झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होने के साथ-साथ खेल, संस्कृति, उद्यमिता और सामाजिक क्षेत्रों में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह राज्य अब अपनी युवा प्रतिभाओं और सामुदायिक प्रयासों से चमक रहा है। राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र मिले। यहां हम 2025 की उन 10 प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं, जो झारखंडवासियों के लिए गर्व का विषय बनीं। ये पल न केवल राज्य की प्रगति को दर्शाते हैं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करते हैं।

1. राज्य स्थापना के 25 साल का भव्य जश्न नवंबर में झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए। रांची में आयोजित प्रदर्शनी और मैराथन ने राज्य की उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश किया। यह उत्सव राज्यवासियों की एकजुटता का प्रतीक बना।

2. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत झारखंड क्रिकेट टीम ने 18 सीजन में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती। कप्तान ईशान किशन के नेतृत्व में टीम ने छह लगातार मैच जीतकर नॉकआउट में जगह बनाई और खिताब अपने नाम किया। यह राज्य के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा पल था।

3. अनुष्का कुमारी का फुटबॉल में कमाल रांची की 14 वर्षीय अनुष्का कुमारी भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम में चुनी गईं। SAFF U17 चैंपियनशिप में 7 मैचों में 10 गोल दागकर उन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीता। एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी की यह उपलब्धि प्रेरणादायक है।

4. झारखंड पुलिस की नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत साल 2025 को झारखंड के इतिहास में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सबसे सफल वर्ष के रूप में दर्ज किया गया है। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों (CRPF) के साझा प्रयासों से कई ऐसे क्षेत्रों को 'नक्सल मुक्त' घोषित किया गया है, जो दशकों से अभेद्य माने जाते थे। बूढ़ा पहाड़, लुगू हिल्स, पारसनाथ और बुलबुल जैसे इलाकों को माफिया और नक्सलियों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है।राज्य भर में चलाए गए अभियानों में 34 से अधिक नक्सलियों को न्यूट्रलाइज (ढेर) किया गया और लगभग 370 की गिरफ्तारी हुई।30 से अधिक बड़े उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा को चुना।