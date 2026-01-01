Language
    Jharkhand Weather Update: झारखंड में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, खेतों पर बिछी बर्फ की चादर; कांके में 3 डिग्री तक गिरा पारा

    By Kumar Gaurav Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:13 AM (IST)

    नववर्ष पर रांची और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड जारी है, मैक्लुस्कीगंज और कांके में शीतलहर का प्रकोप है, जहां खेतों में बर्फ की परतें जमी हैं। ...और पढ़ें

    झारखंड का मौसम

    जागरण संवाददाता, रांची। नववर्ष का पहला दिन है और राजधानी रांची व आसपास के क्षेत्रों में ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैक्लुस्कीगंज और कांके में तो लगातार शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। यहां खेत-खलिहान में बर्फ की जमी परत देखने को मिल रही हैं। 

    ठंड ने आमजनों की जीना मुहाल कर दिया है। रांची शहरी क्षेत्र में शीतलहर ने लोगों की आवाजाही कम कर दी है। जिस कारण शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। 

    कई जिलों में शीतलहर की स्थिति

    राज्य में कहीं कहीं पर हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में शीतलहर की स्थिति बनी रही। 

    सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस जगन्नाथपुर का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कांके का रिकॉर्ड किया गया जबकि 3.9 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 

    घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी

    मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि 1 जनवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और साहिबगंज के अलावा दक्षिणी हिस्से पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में सुबह सुबह घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शीतलहर की संभावना बनी रहेगी। 

    मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले तीन दिनों यानी 1, 2 और 3 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद अगले दो दिनों तक 4 और 5 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 

    राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यत: साफ रहेगा। यह स्थिति 5 जनवरी तक बनी रहेगी। रांची व आसपास के क्षेत्रों में सर्द हवाओं व आंशिक कोहरे से अचानक ठंड बढ़ गई है। 

    सुबह से ही हल्का कोहरा छाया रहता है। कंपकंपी व ठंड के लगातार बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित गरीब व असहाय लोग हो रहे हैं। शाम होते ही घरों का रुख कर रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है।

    अगले चार दिन राजधानी का इतना रहेगा तापमान :

    • 1 जनवरी : अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस
    • 2 जनवरी : अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस
    • 3 जनवरी : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस
    • 4 जनवरी : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस


    कांके में शीतलहर का प्रकोप, पाले की चादर में लिपटे खेत-खलिहान

    नववर्ष में कांके क्षेत्र भीषण ठंड की चपेट में आ गया है। बीते 24 घंटे के दौरान शीतलहर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। 31 दिसंबर 2025 को क्षेत्र का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 

    वर्षा नहीं होने के बावजूद 4.2 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया। अहले सुबह खेतों, सूखी फसलों और घास पर जमी ओस पाले में तब्दील हो गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चारों ओर सफेद चादर जैसे दृश्य देखने को मिले। 

    ठंड के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बचते रहे और चौक-चौराहों पर अलाव जलते रहे। वहीं, पाले से सब्जी व दलहन फसलों को नुकसान की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है। 

    मौसम विज्ञानी रमेश कुमार के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड का असर और तेज होगा। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।