Jharkhand Weather: सावधान! झारखंड के इन जिलों में आज होगी भारी बारिश, तेज हवा के साथ बिजली गिरने का अलर्ट

झारखंड में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश ने मौसम को बदल दिया है। कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 सितंबर तक तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका है। लौटते मानसून का असर 12 अक्टूबर तक रहेगा जिससे तापमान में गिरावट आएगी।

जागरण संवाददाता, रांची। पिछले दो दिनों से राजधानी रांची में हो रहे वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सोमवार के बाद मंगलवार को दोपहर और शाम में वर्षा हुई। शहर के कई गली मोहल्लों में जलजमाव ने आमजनों की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि, कुछ देर में मौसम साफ हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा पूर्वानुमान की बात करें तो 24 सितंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में यह स्थिति 27 सितंबर तक बनी रहेगी।

मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि लौटते मानसून का असर देखने को मिल रहा है। 12 अक्टूबर तक लौटते मानसून का असर देखने को मिलेगा। बताया कि 24 और 25 सितंबर को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है।

साथ ही अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले तीन दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। ऐसा रहा मौसम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं-कहीं मानसून की सक्रियता दिखी। कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई जबकि कहीं-कहीं भारी वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 109 मिमी पश्चिमी सिंहभूम के साेनुआ में हुई।