Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Today Weather: ठंडी हवाओं से ठिठुर रहा झारखंड, गुमला में 4 डिग्री पहुंचा पारा; IMD का अलर्ट

    By Kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:26 AM (IST)

    Jharkhand Weather Today: रांची और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है, ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुम ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुर्वा डेम पर सुबह छाया हुआ कोहरा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठंडी हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है।

    शहरी क्षेत्र में प्रदूषण के कारण ठंड थोड़ी कम जबकि आसपास यानी नामकुम, कांके, ओरमांझी, धुर्वा, पिठौरिया जैसे क्षेत्रों में कनकनी का असर दिनभर महसूस देखा गया।

    मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान में बताया गया कि राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावे उत्तर पश्चिमी भाग पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में 26 दिसंबर को शीतलहर का असर देखने को मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन जिलों में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यत: साफ रहेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार अगले तीन दिनों तक यानी 26, 27 और 28 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।

    इसके बाद अगले दो दिनों यानी 29 और 30 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। कहीं-कहीं हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया। सबसे अधिक तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया।

    वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

    अगले चार दिन राजधानी का इतना रहेगा तापमान 

    26 दिसंबर : अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस
    27 दिसंबर : अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस
    28 दिसंबर : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस
    29 दिसंबर : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस।

    संतुलित तापमान में कांके ने महसूस की सर्दियों की असली सौगात 

    बीते 24 घंटों में कांके क्षेत्र का मौसम ठंड और राहत का मनभावन संगम बनकर उभरा। दिनभर खिली हल्की धूप ने सर्दी की तीव्रता को कुछ हद तक कम किया, वहीं सुबह और शाम की ठिठुरन ने सर्द मौसम की मौजूदगी का एहसास कराए रखा।

    मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। जनजीवन पूरी तरह सामान्य रहा और दैनिक गतिविधियों पर मौसम का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा।

    हल्की ठंडी हवाओं ने वातावरण में ताजगी घोलते हुए सर्दी का मिजाज और गहराया। 3.3 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने सुबह शाम हल्की कंपकंपी जरूर बढ़ाई लेकिन दिन में धूप ने लोगों को राहत दी।

    मौसम विज्ञानी रमेश कुमार के अनुसार, मौसम न अधिक कठोर रहा, न ही अधिक नरम। ठंडी फिजा और सौम्य धूप के बीच यह दिन सर्दियों के वास्तविक स्वरूप को दर्शाता है।

    यह भी पढ़ें-

    झारखंड की राजधानी रांची समेत दूसरे जिलों के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।