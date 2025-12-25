झारखंड मौसम: सावधान! क्रिसमस पर कांपेगा झारखंड; रांची समेत 17 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, रांची। Aaj Ka Mausam: राजधानी रांची समेत राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग और उत्तर पश्चिमी भाग के 17 जिलों में अगले तीन दिनों तक शीतलहर की संभावना बनी रहेगी। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने यलो अलर्ट जारी किया है। जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि इन जिलों में शीतलहर के साथ-साथ कोहरे का भी असर बना रहेगा। बता दें कि सुबह और देर रात घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ठंड का असर बढ़ रहा है और देर रात कनकनी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शाम ढ़लते ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो रही है।

राजधानी रांची व आसपास के क्षेत्रों का तापमान भी गिर गया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। कुछ स्थानों पर हल्का व मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिला।

सबसे अधिक अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री और न्यूनतम 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि 25 और 26 दिसंबर को राज्य के निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी और उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी पलामू, चतरा, गढ़वा और लातेहार और उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह और साहिबगंज में शीतलहर की संभावना बनी रहेगी और घना कोहरा छाया रहेगा, इसे लेकर इन जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले तीन दिनों 25, 26 और 27 दिसंबर के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले दो दिनों यानी 28 और 29 दिसंबर को इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यत: साफ रहेगा। अगले चार दिन राजधानी का इतना रहेगा तापमान : 25 दिसंबर : अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस

26 दिसंबर : अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस

27 दिसंबर : अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस

28 दिसंबर : अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। ठिठुरन के बीच सुकून भरी धूप, बीते 24 घंटे में कांके का मौसम रहा साफ और शीतल कांके में बीते 24 घंटों के दौरान क्षेत्र के मौसम में ठंड का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। सुबह और देर रात ठिठुरन बढ़ी रही जबकि दिन में हल्की धूप ने लोगों को राहत पहुंचाई।

मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस अवधि में वर्षा शून्य (0.0 मिमी) दर्ज की गई, जिससे मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। ठंडी हवाओं का असर सीमित रहा और हवा की गति मात्र 1.1 किमी प्रतिघंटा रिकॉर्ड की गई, जिससे ठंड की चुभन अपेक्षाकृत कम महसूस हुई।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है जबकि दिन में धूप निकलने से हल्की राहत बनी रहेगी। ठंड को देखते हुए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया, वहीं सुबह-शाम सड़कों पर सन्नाटा और अलाव के आसपास जुटती भीड़ आम दृश्य रही। कुल मिलाकर बीते 24 घंटे का मौसम ठंडा, साफ और सुकून भरा रहा, जिसने दिसंबर की ठिठुरन का अहसास और गहरा कर दिया।