कृषि महाविद्यालयों के लिए नहीं मिले योग्य शिक्षक, JPSC ने लगभग ढाई साल बाद रद की नियुक्ति प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, रांची। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालयों में सह प्राध्यापक सह वरीय वैज्ञानिक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। इस कारण झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने लगभग ढाई वर्ष बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद कर दिया। एसटी के लिए आरक्षित छह पदों पर नियुक्ति के लिए मई 2003 में ही विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए गए थे।

