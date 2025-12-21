Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हजारीबाग पुलिस केंद्र में बनेगा वायरलेस भवन, सरकार ने किया बजट आवंटित

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत पुलिस विभाग की 15 कार्य योजनाओं के लिए 34 करोड़ 75 लाख 38 हजार 850 रुप ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत पुलिस विभाग की 15 कार्य योजनाओं के लिए 34 करोड़ 75 लाख 38 हजार 850 रुपये का आवंटन दिया है।

    इसके तहत हजारीबाग पुलिस केंद्र में 2.50 करोड़ की लागत से वायरलेस भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं, दुमका पुलिस लाइन में 1.95 करोड़ की लागत से मैग्जीन भवन का निर्माण होगा।

    पलामू स्थित जैप-8 में 100 बेड का बैरक बनेगा। इसके निर्माण के लिए 3.99 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बोकारो स्थित जैप 4 में भी 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा। इसके लिए 4.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धनबाद में साइबर सेल व टेक्निकल सेल बिल्डिंग का भी निर्माण होगा। इसके लिए 2.71 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया दया है।

    धनबाद के ही जैप थ्री में जी प्लस थ्री 12 एलएस क्वार्टर का निर्माण होगा। इसपर 3.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं के लिए पुलिस भवन का निर्माण होगा। इसपर 2.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नेतरहाट स्थित जंगल वार फेयर में 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- E-Beat App: झारखंड पुलिस होगी हाईटेक, देवघर से हुई शुरुआत