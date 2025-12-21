हजारीबाग पुलिस केंद्र में बनेगा वायरलेस भवन, सरकार ने किया बजट आवंटित
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत पुलिस विभाग की 15 कार्य योजनाओं के लिए 34 करोड़ 75 लाख 38 हजार 850 रुप ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत पुलिस विभाग की 15 कार्य योजनाओं के लिए 34 करोड़ 75 लाख 38 हजार 850 रुपये का आवंटन दिया है।
इसके तहत हजारीबाग पुलिस केंद्र में 2.50 करोड़ की लागत से वायरलेस भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं, दुमका पुलिस लाइन में 1.95 करोड़ की लागत से मैग्जीन भवन का निर्माण होगा।
पलामू स्थित जैप-8 में 100 बेड का बैरक बनेगा। इसके निर्माण के लिए 3.99 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बोकारो स्थित जैप 4 में भी 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा। इसके लिए 4.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
धनबाद में साइबर सेल व टेक्निकल सेल बिल्डिंग का भी निर्माण होगा। इसके लिए 2.71 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया दया है।
धनबाद के ही जैप थ्री में जी प्लस थ्री 12 एलएस क्वार्टर का निर्माण होगा। इसपर 3.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं के लिए पुलिस भवन का निर्माण होगा। इसपर 2.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नेतरहाट स्थित जंगल वार फेयर में 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा।
यह भी पढ़ें- E-Beat App: झारखंड पुलिस होगी हाईटेक, देवघर से हुई शुरुआत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।