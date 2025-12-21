हजारीबाग पुलिस केंद्र में बनेगा वायरलेस भवन, सरकार ने किया बजट आवंटित

राज्य ब्यूरो, रांची। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत पुलिस विभाग की 15 कार्य योजनाओं के लिए 34 करोड़ 75 लाख 38 हजार 850 रुपये का आवंटन दिया है।

इसके तहत हजारीबाग पुलिस केंद्र में 2.50 करोड़ की लागत से वायरलेस भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं, दुमका पुलिस लाइन में 1.95 करोड़ की लागत से मैग्जीन भवन का निर्माण होगा।

पलामू स्थित जैप-8 में 100 बेड का बैरक बनेगा। इसके निर्माण के लिए 3.99 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बोकारो स्थित जैप 4 में भी 100 बेड का बैरक बनाया जाएगा। इसके लिए 4.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।