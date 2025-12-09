Language
    E-Beat App: झारखंड पुलिस होगी हाईटेक, देवघर से हुई शुरुआत

    By Amit Soni Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    झारखंड पुलिस अब हाईटेक होने जा रही है, जिसकी शुरुआत देवघर से हुई है। E-Beat App के माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली को और भी सुगम बनाया जाएगा। इस ऐप के द् ...और पढ़ें

     पुलिस कार्यालय के सभागार में ई-बीट एप लांच। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, देवघर। जिला की पुलिस ना केवल टेक्नॉलॉजी से लैस होगी, बल्कि हाईटेक तरीके से अपराध और अपराधी गतिविधियों पर भी नजर रखेगी। एसपी सौरभ ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय के सभागार में ई-बीट एप लांच किया । स्मार्ट बीट पुलिसिंग के तहत यह सेवा फिलहाल शहरी इलाके में शुरू किया गया है।

    खासकर उन इलाकों में जहां पूर्व से अपराध होने या अपराधियों का जामवाड़ा लगने की सूचना पुलिस को थी। पुलिस ने इसी आधार पर शहरी क्षेत्र के कुल छह स्थानों को संवेदनशील इलाकों के रूप में चिह्नित किया है। इन जगहों का लोकेशन को ई-बीट एप में फीड किया गया है।

    एप के माध्यम से पुलिस अधिकारी व कर्मियों के गतिविधियों को बताएगी। एप के माध्यम से ये पता चलेगा कि पुलिस पदाधिकारी कब-कब उस इलाके में है, कितनी देर तक उस इलाके में रुके, गए या नहीं गए । ये सारी जानकारी एप के माध्यम से मिलेगी।

    पुलिस पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं , इसकी भी जानकारी एप के माध्यम से मिलती रहेगी। पुलिस पदाधिकारियों की गतिविधि व उनकी डयूटी को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। एप अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ ही डयूटी व गश्ती व्यवस्था को भी दुरुस्त करने में कारगर साबित होगा।

    लांच करने के दौरान यातायात डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद , मुख्यालय डीएसपी वेंकटेश कुमार, सीसीआर प्रभारी तरुण बाखला , सार्जेंट रौशन मरांडी, एसआइ सौरभ राज सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

    एप लांच करने वाला देवघर राज्य का पहला जिला

    एसपी ने बताया कि ई-बीट एप लांच करने वाला देवघर राज्य का पहला जिला है। बताया कि अपराध नियंत्रण की दिशा में देवघर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस पदाधिकारी व कर्मी के उत्तरदायित्व निर्धारण को मानिटर करने के लिए एप को लांच किया गया है।

    उन्होंने कहा कि डिजिटल युग का समय है। मानिटरिंग भी अहम है। आने वाले समय में सभी गाड़ियों को भी जीपीएस से लैस कर दिया जाएगा। बाद में एसपी ने राउडी बाइक दस्ता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    छह टीओपी का शीघ्र होगा संचालन शुरू, चार राउडी व पांच शक्ति टीम एक्टिव

    शहरी क्षेत्र में अपराध और अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में देवघर पुलिस की ओर से व्यापक सुधार लाया जा रहा है। अब शहरी क्षेत्र में छह टीओपी का संचालन किया जाएगा। जिसमें बिलासी मोड़, पुनसिया मोड़, बंधा, सदर अस्पताल, क्लब ग्राउंड व बेलाबगान पुलिस लाइन में टीओपी का संचालन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

    चार राउडी बाइक टीम शहर में गश्त कर अपराध नियंत्रण करेगी। साथ ही महिला की सुरक्षा के लिए पांच शक्ति टीम को विभिन्न इलाके में तैनात किया जाएगा। स्कूटी से महिला टीम शहर में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी।

    सदर अस्पताल के ओपी का बढ़ा दायरा

    एसपी ने बताया कि पूर्व में संचालित ओपी का अधिकार केवल सदर अस्पताल तक ही सीमित था लेकिन नए ओपी का संचालन शुरू होने के बाद इसका दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा। यहां दो अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो आसपास के इलाके को भी कवर करेगी।

    कर्तव्य पर अडिग रखेगा ई बीट एप

    देवघर पुलिस की यह पहल पहली बार दिखेगी। आमजन को राहत देने वाली यह कोशिश है। इस एप पर कुछ लोकेशन को अपलोड कर दिया गया है। जहां छिनतई, नशेरी की अड्डेबाजी, अपराधियों की चहल कदमी और मवालियों का जमावड़ा लगता है।

    सबसे बड़ी बात यह कि उस स्थान से एक पुलिस पदाधिकारी को भी टैग कर दिया गया है। एप पर यह दिख जाएगा कि वह पदाधिकारी उस चिन्हित स्थान पर पेट्रोलिंग कर रहा है या नहीं। तो पुलिसिंग की इस नई कोशिश से जनता राहत महसूस करेगी।