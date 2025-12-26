झारखंड पुलिस अलर्ट: नए साल पर अवैध शराब और नशे में ड्राइविंग पर सख्ती, खुफिया इनपुट पर सभी जिलों को निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। नव वर्ष के मद्देनजर राज्यभर में अवैध शराब, तस्करी और नशे में वाहन चलाने के खिलाफ पुलिस ने व्यापक स्तर पर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शराब की तस्करी, बिक्री और सेवन से जुड़े मामलों को अभियान के केंद्र में रखा गया है। विशेष शाखा ने आशंका जताई है कि नए साल के दौरान चोरी-छुपे अवैध शराब की राज्य में खपत बढ़ सकती है, जिसे देखते हुए सतर्कता और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है।

खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र जारी कर सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से ही पूरे प्रदेश में अवैध और नकली शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सुदूरवर्ती गांवों, जंगलों तथा नदी-नालों के किनारे चल रही अवैध शराब की भट्ठियों को हाल के दिनों में ध्वस्त किया गया है।

यह अभियान लगातार जारी है। साथ ही, दूसरे राज्यों से अवैध रूप से लाई जा रही शराब की कई खेपों को पुलिस ने जब्त किया है। नव वर्ष के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी विशेष सख्ती की जाएगी। पुलिस 15 जनवरी तक राज्य के प्रमुख चौक-चौराहों पर अल्कोहल मीटर के साथ तैनात रहेगी और वाहन चालकों की जांच करेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग सुरक्षित तरीके से नए साल का जश्न मना सकें और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो।

विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अपने-अपने क्षेत्र के होटल, पार्क, पिकनिक स्थल और विभिन्न आयोजन स्थलों के आसपास कड़े सुरक्षा इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। इसके अनुरूप पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और आयोजकों को भी सुरक्षा व कानून-व्यवस्था से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।