PESA Law: पेसा कानून की डोर टू डोर जानकारी पहुंचाएगी सरकार, 1750 पेसा मोबिलाइजर्स करेंगे ये काम

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पेसा लागू हो गया है और अब सभी जिलों में पेसा मोबलाइजर्स के माध्यम से इसके बारे में आम लोगों के साथ-साथ ग्रामीणों को अवगत कराया जाएगा।

झारखंड में पहले से चयनित लगभग साढ़े सत्रह सौ पेसा मोबिलाइजर्स इसके लिए तैयार हैं। सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए सरकार डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी और पेसा कानून की जानकारी घर-घर में लोगों को देगी।

इन 1750 पेसा मोबिलाइजर्स का चयन एक साल पूर्व ही कर लिया गया था। सभी लोग पहले से ही ग्रामीण इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। मोबिलाइजर्स घर-घर जाकर ग्राम सभाओं को मिले अधिकारों की जानकारी देंगे।

कैसे भूमि, पैसा, योजना और परंपरा के हर फैसले पर जनता की मुहर लगेगी इसके बारे में बताएंगे। इसके लिए अधिकारों से संबंधित पंपलेट भी लोगों को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें पता चल सके कि उन्हें क्या-क्या अधिकारी मिले हैं। इसके बाद उन्हें किसी काम में उनकी सहभागिता नहीं होने पर कोई बरगला नहीं सकेगा।