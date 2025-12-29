Language
    झारखंड के आउटसोर्स कर्मियों को मिलेगी सौगात, मानदेय से लेकर अन्य सुविधाएं बढ़ेंगी; जल्द CM कर सकते हैं एलान

    By Ashish Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    झारखंड सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ...और पढ़ें

    हेमंत सोरेन कर सकते हैं एलान। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप झारखंड के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के तौर पर कार्यरत कर्मियों का कल्याण करने जा रही है।

    इन कर्मियों के दिन बहुरेंगे और इसके लिए बनी वित्त विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की अनुशंसाओं का अनुपालन होने जा रहा है।

    सूत्रों के अनुसार 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इससे संबंधित घोषणा को जारी कर सकते हैं। अभी तक की तैयारियों के अनुसार राज्य में आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी। सेवा शर्तें भी पहले से बेहतर किए जाने की तैयारी है।

    वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी की बैठक में आउट सोर्स कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बन गयी है।

    कमेटी कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अलग-अलग कैटेगरी के आउट सोर्स कर्मियों काे कम से कम चार हजार रुपये प्रतिमाह का लाभ होगा।

    पूर्व में ही यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों को न्यूनतम मानदेय 25 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। स्किल्ड मजदूरों को लगभग 21000, अनस्किल्ड मजदूर को लगभग 19000, प्रोग्रामर, साफ्टवेयर इंजीनियर और इससे जुड़े अन्य कर्मियों को 60 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक का मानदेय दिए जाने पर सहमति बनी है।

    आउटसोर्स पर कार्यरत वाहन चालकों को भी लगभग 25 हजार रुपये मानदेय मिल सकता है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 22 मई 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैन्युअल को मंजूरी दी थी।

    इसके बाद मानदेय बढ़ोतरी एवं बेहतर सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए वित्त विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया था। आउटसोर्स कर्मियों को 4,00,000 रुपये तक का एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस भी होगा।