Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव जानबूझकर लटकाए', BJP नेता प्रदीप वर्मा ने बोला हमला

    By Kumar Gaurav Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:49 PM (IST)

    खूंटी में भाजपा की बैठक में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने झारखंड सरकार पर नगर निकाय चुनाव जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे विकास ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    भाजपा जिला कार्यालय में हुई बैठक। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, रांची। भाजपा जिला कार्यालय खूंटी में जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में नगर निकाय चुनाव, वीजी-राम-जी और पेसा कानून विषय पर चर्चा की गई।

    बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा नगर निकाय चुनाव को झारखंड सरकार जानबूझकर लटका कर रखा है। जिससे राज्य में विकास कार्य रूक गया है। निकायों में जनप्रतिनिधि नहीं होने से अफसरशाही हावी है।

    उन्होंने कहा कि चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम से कराया जाना चाहिए। कांग्रेस द्वारा जी राम जी योजना का विरोध किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण और तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित बताया।

    प्रदीप वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 60 वर्ष के कार्यकाल में कई योजनाओं के नाम बदले और एक परिवार के नाम को महिमामंडित किया। राम तो महात्मा गांधी के आदर्श थे। अपने अंतिम समय में भी गांधी जी ने राज जी को याद किया, फिर राम नाम से कांग्रेस क्यों चिढ़ रही है।

    उन्होंने कहा जी राम जी योजना विकसित भारत के संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों की मजबूती के लिए है। बैठक में जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश कश्यप, कांशी नाथ महतो, पूर्व नगर उपाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने अपने विचार रखे।

    इसके अलावा उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक का संचालन जिला महामंत्री संजय साहू ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नगर मंडल अध्यक्ष अर्जुन पहान ने किया।

    बैठक में जिला उपाध्यक्ष बिनोद नाग, कैलाश राम, योगेंद्र नायक, रूपेश जायसवाल, अनुप साहू, राखी कश्यप, महावीर राम, राजेश महतो, किशनचंद कश्यप, आदर्श अंशुल, कंचन सिंह, विमला देवी, अलका देवी, मनोज नायक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।