    Jharkhand नगर निकाय चुनाव को ले आया अपडेट, जिलों में आरक्षण और सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेगा आयोग

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:18 PM (IST)

    आठ जनवरी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारी को ले बैठक करेगा।

    राज्य ब्यूरो,रांची। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत आयोग ने जिलों में अबतक की तैयारी का जायजा लेने का निर्णय लिया है। इसे लेकर आठ जनवरी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों आदि के साथ बैठक होगी।

    इस बैठक में वार्डवार आरक्षण तय करने, चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस वर्चुअल बैठक में नगर विकास विभाग के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। अभी तक की तैयारियों की बात करें तो आयोग ने निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

    चुनाव के लिए चुनाव चिह्न का भी निर्धारण कर लिया गया है। इस बार बैलेट से चुनाव होना है। बैलेट पेपर के प्रकाशन की तैयारी भी अंतिम चरण में है। निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बताया जाता है कि आयोग दो-तीन राउंड में वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिलों में तैयारियों की समीक्षा करेगा।

    इसके बाद अंतिम बैठक रांची स्थित आयोग कार्यालय में होगी। इसके बाद आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। संभावना है कि इस माह के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाए।

    एसआइआर को लेकर भी तैयारी तेज

    इधर, राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर भी तैयारियां तेज हैं। इसे लेकर जिलों में मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से पैंरेटल मैपिंग तथा मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर इसी माह भारत निर्वाचन आयोग की टीम भी आनेवाली है।

    हालांकि अभी इसकी तिथि तय नहीं है। आयोग एसआइआर की तैयारियों से संतुष्ट होने के बाद इसकी घोषणा कर सकता है। बताया जाता है कि नगर निकाय चुनाव तथा एसआइआर की तिथियां टकराती हैं तो पहले राज्य में एसआइआर होगा। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव होगा।

    बताते चलें कि एसआइआर की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी की जानी है, जबकि नगर निकाय चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है।