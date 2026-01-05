Language
    रांची में दो नए Flyover से बदल जाएगी शहर की सूरत, अब पथ निर्माण विभाग की मंजूरी का इंतजार

    By Sachidanand Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:05 PM (IST)

    झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पथ निर्माण मंत्री को मेदिनीनगर (पलामू) में दो फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया है। ये फ्लाईओवर रेड़मा-बैरिया चौक ...और पढ़ें

    रांची में दो नए फ्लाईओवर। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। कुछ हो ना हो लेकिन नए वर्ष 2026 के पहले सप्ताह नगर निगम क्षेत्र के सबसे व्यस्तम रेड़मा, व बैरिया, छह मुहान व जीएलए कॉलेज क्षेत्र के लिए एक गुड न्यूज लेकर आया है। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशाेर के सुझाव को राज्य सरकार के पथ निर्माण मंत्री मान लेते हैं, तो दो फ्लाई ओवर बनने से नगर निगम क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी।

    प्रतिदिन जाम के बोझ से कराह रहे रेड़मा चौक समेत उक्त क्षेत्रों पर वाहनों का लोड कम हो जाएगा। इससे पूरे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। इसे क्षेत्र के लोगों की वर्षों से सुकून का जीवन जीने की तमन्ना पूरी हो जाएगी।

    इस संबंध में स्वयं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बताते है कि प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्र का दायरा के साथ आबादी बढ़ रही है। इसे लेकर योजनागत तरीके पर काम नहीं किया गया तो पूरा शहर अस्त व्यस्त दिखने लगेगा।

    बता दें कि शहरी क्षेत्र के अधिकांश बड़े स्कूल रांची रोड, बाईपास व पांकी रोड में स्थित है। पांकी व रांची रोड पर वाहनों का बोझ किसी से छुपा नहीं है। अब नेशनल हाईवे का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है।

    इससे रांची रोड पर स्वाभाविक तौर पर लोड कम हुआ है। अब इस क्षेत्र से यातायात का बोझ को कम करने को लेकर राज्य के वित्त मंत्री सह छतरपुर के विधायक राधाकृष्ण किशोर ने पहल शुरू कर दी है। इसे लेकर नए वर्ष 2026 के पहले दिन

    उन्होंने पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार के मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें नगर निगम क्षेत्र में यातायात पर बढ़ रहे बोझ व इससे लगातार उत्पन्न जाम से हो रहे दिक्क्तों की जानकारी दी है।

    प्रेषित पत्र में बताया गया है कि मेदिनीनगर से रेड़मा होते हुए पड़वा मोड़ व मेदिनीनगर से लेस्लीगंज होते हुए पांकी जाने वाली सड़क पर छोटे-बड़े अनगिनत वाहनो का परिचालन होता है।इस कारण रेड़मा चौक पर निरंतर यात्रियों को हर दिन जाम का सामना करना पड़ता है।

    स्कूल- कॉलेज के छात्र-छात्राओं, बीमार लोगों व सामान्य राहगीरों को भारी जाम से जूझना पड़ता है। इससे रेड़मा-बैरिया चौक मार्ग व मेदिनीनगर कचहरी से जीएलए कालेज मार्ग पर फ्लाईओवर का निर्माण जनहित में अपेक्षित है।

    बता दें कि शहर के विस्तार के साथ बैरिया व बारलोटा से पांकी रोड तक लगातार आबादी बढ़ रही है। बावाजूद आवागमन की सुविधा वहीं दशकों पुरानी है।

    जनहित में रेड़मा-बैरिया चौक मार्ग व मेदिनीनगर कचहरी से जीएलए कालेज मार्ग पर फ्लाईओवर के निर्माण का सुझाव पथ निर्माण मंत्री को दिया गया है। इसके निर्माण से पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुव्यस्थित किया जा सकेगा। -राधा कृष्ण किशोर, वित्त, योजना व संसदीय कार्य मंत्री, झारखंड सरकार।