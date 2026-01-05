Jharkhand जल्द नियुक्त होंगे लोकायुक्त, हाई कोर्ट से सरकार ने मांगा 4 सप्ताह का समय

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की खंडपीठ की अदालत में मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त सहित अन्य आयोगों में लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है, जो फिलहाल लंबित है।

सीएम से स्वीकृति मिलते ही कर दी जाएगी नियुक्ति वहां से स्वीकृति मिलते ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी। महाधिवक्ता ने अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि इस अवधि के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

कोर्ट ने महाधिवक्ता के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए उन्हें चार सप्ताह का समय प्रदान किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए दो फरवरी की तिथि निर्धारित की। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि इस अवधि में लोकायुक्त की नियुक्ति कर कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।